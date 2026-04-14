Надо создать страну, которую мы передадим новым поколениям – Лукашенко

Надо создать страну, которую мы передадим новым поколениям. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область. В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас предлагается продлить программу до 2030 года. Ключевое требование главы государства – максимальная конкретика и ориентир на результат. Поэтому прозвучало предложение изменить подходы к реализации программы: в частности, финансирование направлять точечно – под конкретные проекты, способные дать ощутимый эффект для экономики и социальной сферы региона.

Соответствующие указы Президента принимались еще в 2015-м и 2020-м годах. Они предусматривали систему льгот и преференций, направленных на привлечение инвестиций, реализацию проектов, закрепление кадров и укрепление материально-технической базы предприятий. Однако на должном уровне комплекс этих мер не сработал. На этом сделал акцент Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самый большой недостаток состоит в том, что мы определяем в программе только концептуальное направление действий. Концепция, теория и прочие направления действий. А надо, как было в самые сложные и несложные советские времена. План. Три завода там-там-там, гидроэлектростанция, к примеру говорю, и так далее и тому подобное. Лесозаготовки, разработки, трубу проложить в Германию, продавать нефть и прочее. Это все было прописано и под это финансирование. Не сделал – голова с плеч. Ответственность жесточайшая. Потому что были партийные органы, которые контролировали работу кадров. То, что мы с Анатолием Михайловичем обсуждали, эту систему управления в советские времена и сейчас. Нет той концентрации, которая была тогда.

По последним данным, за время реализации программы, в экономику и социальную сферу региона было направлено свыше трех миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Среди значимых реализованных проектов – современный комплекс по производству радужной форели в Краснопольском районе. Производство до начала совещания посетил глава государства. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2025 года. Он стал базовой площадкой для еще двух аналогичных объектов в соседних районах.