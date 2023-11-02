Прямой эфир

Учащиеся школы в Копище будут изучать устройство самолёта, аэродинамику и воздушную навигацию

02 ноября 2023 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В средней школе №1 Копища создан отряд «Пилоты будущего», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учащиеся школы в Копище будут изучать устройство самолёта, аэродинамику и воздушную навигацию-1

Открыли его при поддержке Департамента авиации и Белорусской государственной академии авиации. Для ребят разработана экспериментальная система дополнительного образования: они изучают воздушную навигацию и аэродинамику, знакомятся со строением самолетов и познают профессию летчика изнутри. Школу для сотрудничества выбрали неслучайно. Раньше на этом месте была авиабаза.

Учащиеся школы в Копище будут изучать устройство самолёта, аэродинамику и воздушную навигацию-4

Вадим Зарецкий, педагог дополнительного образования средней школы № 1 деревни Копище:
На мой взгляд, очень интересно несколько расширить свой кругозор. На самом деле, авиационный мир довольно широк и многогранен. В связи с этим многие дисциплины перекликаются со школьными предметами учебными. Поэтому многие приходят ради того, чтобы подтянуть какие-либо знания по математике, английскому языку.

Учащиеся школы в Копище будут изучать устройство самолёта, аэродинамику и воздушную навигацию-7

Екатерина Шиврина, директор средней школы № 1 деревни Копище:
Исторический запрос, потому что школа расположена именно в таком месте, где ни могло не быть авиационного направления. Так же хотелось бы учащимся показать какую-то альтернативу. Также у нас наши выпускники часто выбирают такие профессии, как учитель, врач. Они выбирают профессии, связанные с программированием. И очень хотелось показать, что авиация – тоже одно из ведущих направлений в нашей республике, которое достойно того, чтобы быть вовлеченным в эту сферу деятельности.

Старшеклассникам идея понравилась. Поэтому по их просьбе в школе планируют открыть профильный класс, где ребята смогут не только познавать авианауку, а еще на повышенном уровне изучать математику и иностранный язык.

# Государственная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске осенью высадили более 2 тыс. деревьев и 43 тыс. кустарников
02 ноября 2023 14:38

В Минске осенью высадили более 2 тыс. деревьев и 43 тыс. кустарников

Ольга Чемоданова на форуме в Минске: «Молодёжь – это наше будущее и наше завтра»
02 ноября 2023 13:47

Ольга Чемоданова на форуме в Минске: «Молодёжь – это наше будущее и наше завтра»

«Малыш не торопится говорить». В каком возрасте ребёнка с нарушениями речи показать специалисту?
02 ноября 2023 13:43

«Малыш не торопится говорить». В каком возрасте ребёнка с нарушениями речи показать специалисту?