Учащиеся школы в Копище будут изучать устройство самолёта, аэродинамику и воздушную навигацию

Открыли его при поддержке Департамента авиации и Белорусской государственной академии авиации. Для ребят разработана экспериментальная система дополнительного образования: они изучают воздушную навигацию и аэродинамику, знакомятся со строением самолетов и познают профессию летчика изнутри. Школу для сотрудничества выбрали неслучайно. Раньше на этом месте была авиабаза.

Вадим Зарецкий, педагог дополнительного образования средней школы № 1 деревни Копище: На мой взгляд, очень интересно несколько расширить свой кругозор. На самом деле, авиационный мир довольно широк и многогранен. В связи с этим многие дисциплины перекликаются со школьными предметами учебными. Поэтому многие приходят ради того, чтобы подтянуть какие-либо знания по математике, английскому языку.

Екатерина Шиврина, директор средней школы № 1 деревни Копище:

Исторический запрос, потому что школа расположена именно в таком месте, где ни могло не быть авиационного направления. Так же хотелось бы учащимся показать какую-то альтернативу. Также у нас наши выпускники часто выбирают такие профессии, как учитель, врач. Они выбирают профессии, связанные с программированием. И очень хотелось показать, что авиация – тоже одно из ведущих направлений в нашей республике, которое достойно того, чтобы быть вовлеченным в эту сферу деятельности.

Старшеклассникам идея понравилась. Поэтому по их просьбе в школе планируют открыть профильный класс, где ребята смогут не только познавать авианауку, а еще на повышенном уровне изучать математику и иностранный язык.