Генпрокуратура сообщила о новых фактах геноцида белорусов. Содействие в расследовании оказывает СК России

Новости Беларуси. О новых фактах геноцида белорусского народа сообщает Генеральная прокуратура, которая продолжает расследование уголовного дела, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Содействие оказывает Следственный комитет России.

Ранее неизвестные детали карательной операции «Волшебная флейта», которую провели в Минске в апреле 1943-го, и дополнительные факты бесчеловечного отношения к узникам лагерей смерти «Тростенец» и «Шталаг-352» отражены в документах, опубликованных надзорным ведомством.

Получены сведения об участии чешских и венгерских пособников нацистов в уничтожении населенных пунктов и мирного населения на территории Гомельской области. Установлены эпизоды злодеяний во время жестоких карательных операций на территории Могилевской области. Они сопровождались расстрелом мирных граждан и их угоном в рабство. Уголовное дело о геноциде белорусского народа возбуждено Генеральной прокуратурой в апреле 2021-го.