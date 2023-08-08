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Генпрокуратура сообщила о новых фактах геноцида белорусов. Содействие в расследовании оказывает СК России

08 августа 2023 10:10
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Новости Беларуси. О новых фактах геноцида белорусского народа сообщает Генеральная прокуратура, которая продолжает расследование уголовного дела, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Содействие оказывает Следственный комитет России.

Генпрокуратура сообщила о новых фактах геноцида белорусов. Содействие в расследовании оказывает СК России-1

Генпрокуратура сообщила о новых фактах геноцида белорусов. Содействие в расследовании оказывает СК России-3

Ранее неизвестные детали карательной операции «Волшебная флейта», которую провели в Минске в апреле 1943-го, и дополнительные факты бесчеловечного отношения к узникам лагерей смерти «Тростенец» и «Шталаг-352» отражены в документах, опубликованных надзорным ведомством.

Генпрокуратура сообщила о новых фактах геноцида белорусов. Содействие в расследовании оказывает СК России-6

Получены сведения об участии чешских и венгерских пособников нацистов в уничтожении населенных пунктов и мирного населения на территории Гомельской области. Установлены эпизоды злодеяний во время жестоких карательных операций на территории Могилевской области. Они сопровождались расстрелом мирных граждан и их угоном в рабство. Уголовное дело о геноциде белорусского народа возбуждено Генеральной прокуратурой в апреле 2021-го.

Генпрокуратура сообщила о новых фактах геноцида белорусов. Содействие в расследовании оказывает СК России-9

К настоящему времени проделана колоссальная работа, опрошено свыше 16,5 тысячи человек. Задача следствия – установление лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которые смогли избежать ответственности. Ведь за преступления такого масштаба и степени тяжести сроков давности нет.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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