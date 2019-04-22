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У православных начинается Страстная неделя: обычаи и значение

22 апреля 2019 09:02
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Новости Беларуси. Католики Беларуси вступили в Пасхальную октаву. Празднование Воскресения Христова традиционно в костёлах длится 8 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных начинается Страстная неделя: обычаи и значение-1

Православные христиане вступают в Страстную неделю, или Седмицу. В это время церковь вспоминает последние дни земной жизни Христа.

У православных начинается Страстная неделя: обычаи и значение-4

Священники после Вербного воскресенья облачаются в черное. По важности событий каждый день Седмицы именуется святым и великим.

У православных начинается Страстная неделя: обычаи и значение-7

Иерей Иоанн Парфёнов, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:
Завершили пост и, может быть, в этот период мы не успели еще преодолеть какие-то свои страсти, свои грехи. И слава Богу, у нас есть еще неделя, в которой мы, сострадая Христу, также имеем возможность искоренить оставшиеся свои пристрастия.

У православных начинается Страстная неделя: обычаи и значение-10

Страстная неделя – это не только период строгого воздержания, но и время для подготовки к празднику Пасхи, который в 2019 году православные отмечают 28 апреля.

У православных начинается Страстная неделя: обычаи и значение-13

Накануне все стараются сделать генеральную уборку, а со среды начинают готовить куличи, пасхи и красить яйца – один из главных символов этого праздника.

# Православные в Беларуси # общество # Иерей Иоанн Парфёнов # Фотофакт

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