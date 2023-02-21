У Полацку напярэдадні свята Дня абаронцы Айчыны навучэнцам прапанавалі прайсці школу мужнасці

Аляксандр Чаркасаў, навучэнец Полацкага эканамічнага каледжа:

Все не так красиво, как в фильмах. На самом деле тяжелее. То же самое, как у нас прошло занятие по разминированию. Казалось бы, все так легко, а на самом деле тяжелее. Современные парни, допустим, говорят, что не хотят идти в армию, если будет больше таких мероприятий, то у них мнение поменяется. Потому что это действительно интересно.