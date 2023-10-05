У кого-то заболевания, проблемы с наркотиками, нет жилья. Монахиня рассказала, что такое монастырское подворье

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ побывали в гостях у матушки Варвары, старшей сестры подворья Святоелисаветинского монастыря близ деревни Нелидовичи. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Чем отличается подворье непосредственно от монастыря? Чем отличается подворье от монастыря?

Варвара (Атрасевич), монахиня Елисаветинского монастыря:

В монастыре у нас в основном монахини, там храм, там молитвы больше. А здесь подворье – территория, где могут находиться, проживать люди мирские. Чаще всего это те, у которых сложились какие-то трудные жизненные ситуации. У кого-то могут быть проблемы с родственниками, кто-то просто пришел к вере и хочет немножко оторваться от той суеты, к которой он привык, сменить обстановку. У кого-то бывают проблемы, что просто нет жилья. Случаи разные, ситуации разные. Во всяком случае здесь есть как раз общежитие для них, где они могут найти временное пристанище. При монастыре одно подворье уже существует на Лысой горе для мужчин. И очень часто просили помощи женщины, поэтому вопрос вставал о том, что надо какое-то пристанище. И вот с Божией помощью в 2011 году такая возможность появилась. Олег Лепешенков:

Совсем недавно был освящен храм в честь Преподобного Сергия Радонежского. Долго к этому шли? Варвара (Атрасевич):

В 2013 году в монастыре был постриг. И когда проводили уже Владыку, я как раз подошла к батюшке за благословением, он как-то воодушевился этим все, говорит: все, надо строить храм. Ну, раз строить, значит, строить. Когда мы приехали, я уже сказала сестрам, их было на тот момент человек 14-16, они тоже воодушевились. И мы приняли решение каждый день читать акафист о преподобном. Олег Лепешенков:

И долго строился храм? Как долго строили храм в честь Преподобного Сергия Радонежского?

Варвара (Атрасевич):

В 2014 году уже была первая закладка 1 октября. А дальше оно постепенно – в 2014 году мы уже 8 октября служили здесь, наверху. Холодно, 10 бревен, открытое небо. И вот так служили три дня. И каждый год именно на праздник мы поднимались наверх. То есть служили всегда внизу, а в этот день наверху. И каждый год у нас добавлялись бревна, появлялась временная крыша. Олег Лепешенков:

Матушка, сколько постоянно проживает людей на территории подворья? Какие люди живут в монастырском подворье? Истории

Варвара (Атрасевич):

Постоянной цифры как таковой нет. Начинали мы с четырех человек, четыре первые сестры. Поэтому мы размещались – вот там домик. У нас было в какой-то период шесть человек, длительный период, полгода-год. Потом добавляется – была цифра 8, потом 12. И она все время неизменна – не количество людей, а именно цифра. То есть два уходят, два приходят. Все время смена – и вот мы на цифре 30 остановились. Не потому, что люди не приходят, а потому, что у нас при монастыре мастерские. И все, кто более-менее крепче, кто приходит, они сразу же находят через какое-то время послушание при монастыре. И поэтому за счет этого у нас на сегодня у нас в основном бабушки, которые уже никуда не пойдут. У кого-то с заболеванием бывает. Кто-то просто еще не окреп, то есть только пришел. Было период, жили мамы с детками. Есть проблемы с жильем, и мы приютили. Первая насельница была беременная, потом родила ребенка, этот ребенок сейчас у нас пономарит в храме, по выходным приезжает. Было период, когда были две мамы с двумя детьми, то есть старший, а маленький только родился. Но, слава богу, у них так получилось, что они повыходили замуж за отцов младших детей своих. И сейчас где-то уже строят семейную жизнь. Те, кто поуезжал, сейчас приезжают по выходным, иногда на праздник несколько сестер приезжали помочь что-нибудь. Они отсюда уезжают, но это как из дому. Человек уходит уже во взрослую жизнь, но приезжает по праздникам навещать маму. Вот у них такое чувство. Человек, который живет, вроде радует своими какими-то духовными... Человек внешне меняется, причем это замечаю уже не только я, это видят даже друг в друге. Они видят, что человек посветлел, человек радостный какой-то становится.

В самом начале было больше молодежи. Были сестры, которые наркотики употребляли, была одна сестра, дочь нашей сестры милосердия. Она у нас девять месяцев прожила, а потом ушла, то есть наркотики ее все-таки сманили. Она потом заболела онкологией, но уже упокоилась. Буквально за неделю до ее ухода в вечность она была у нас здесь какое-то время, на недельку приехала, мы с ней общались, разговаривали. И она мне тогда сказала: я после того, когда ушла, была в этих компаниях. Если были какие-то вот случаи, о которых я вспоминала, рассказывала, это были только случаи из жизни подворья. И все, что у меня было в жизни действительно хорошего, что ценила сейчас, – это эти девять месяцев, которые я прожила на подворье, и дети. У нее двое деток было. А все остальное пустое. Это на пороге вечности такая оценка. Олег Лепешенков:

А чему главному учатся здесь сестры? «Учимся терпеть друг друга». Монахиня о работе на подворье

Варвара (Атрасевич):

Я не знаю, чему учатся они, но я знаю, чему учит меня Господь. Я думаю, что, может быть, не столько для них, сколько для меня тоже. Вместе с ними учимся терпеть друг друга, учимся любви Божьей. Это еще далеко, но мы понимаем, что этому надо учиться, потому что потерпеть ближнего – это не просто. Гораздо легче пойти и что-то сделать, может, даже трудоемкое, но все равно. Поэтому мне часто тоже хочется уединиться где-нибудь, поковыряться в грядке, что-то убрать, только чтобы никто не мешал – так легче, проще. Но это, может быть, не совсем полезно и неправильно перед Богом, потому что тогда они предоставлены сами себе, и это тоже не есть хорошо. А когда вместе, тогда и дело спорится, и просто у них совершенно другое состояние, ты это замечаешь. Когда я в первый раз это заметила, после этого стала либо раз в неделю, либо пару часов в день именно общие послушания… Мы научились распределять. Учитывая, что приходят бабушки, им же тоже надо чем-то заниматься, они хотят быть востребованными, полезными. Если мы собираем урожай, кто-то собирает урожай, кто-то моет, кто-то закатывает, кто-то сидит и режет. Когда собираем элементарно щавель, проще по одному, аккуратненько, без травки собрать. Ты дольше займешь времени, но ты соберешь чистенький, пришел – и сразу перебираешь. А мы просто отправляемся с другом, серпом, она их скашивает вместе с травой, приносим эту коробочку бабушкам, и они с радостью перебирают, травка идет кроликам, щавель – на кухню. И все вроде как при деле. Можно одному доверить, а можно подключить других, и уже от этого все получают какую-то радость. Колокольня, нижний храм, иконы. Экскурсия по церкви

Варвара (Атрасевич):

Это храм, который мы восстановили на фундаменте сгоревшего, но фундамент мы немножко расширили, и храм сделали чуть побольше. Наш первый состав сестер, которые начинали здесь. Это мы на крыльце старого храма. То есть та часть, которая уцелела после пожара, мы еще какое-то время там молились. Это наша первая фотография. Понятное дело, сестры приходили не только невоцерковленные – вообще далеки от всего, просто нуждались в помощи социальной. Новым сестрам тяжело в молитву вливаться, тем не менее, глядя на тех, которые уже здесь, они стараются.

Мы как-то настроены на то, что Господь посылает, то мы и принимаем. Неупиваемая чаша – у нас на Лысой горе храм в честь Неупиваемой чаши. И мы с самого начала, пока еще храм начинал закладываться, мы с сестрами на Престольный праздник всегда ездили туда. Понятно, что все молились, иконочку знают все. Кто хочет бороться со своими немощами, он естественно обращается за молитвенной помощью, поддержкой к Пресвятой Богородице. Поэтому ее в первую очередь написали. Первая мощь, которая у нас в храме, – это Марии Египетской. Тоже неслучайно, потому что именно ей мы первой начали молиться, во время Поста читали канон. Там у нас иконочка преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Это уже идея художника – наш храм.

А сейчас я вас приглашаю на колокольню. Вот это колокол со старого храма, который уцелел после пожара. Пока строился храм, мы пользовались им. Так и оставили его здесь. А остальные уже приобретали. А сейчас мы спустимся вниз. Мы это называем нижний храм.

– То есть здесь все и начиналось?

– Да. Здесь 8 октября 2013 года мы отслужили первую литургию. Служили ее, пока возводили храм. Мы как будто окунулись в древние времена, когда все открыто, открыта алтарная часть. А здесь мы сейчас читаем наше молитвенное правило.