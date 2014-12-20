У Белорусской государственной филармонии появилась первая в Беларуси корпоративная елка ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь»

Новости Беларуси. Необычная елка появилась у Белорусской государственной филармонии. В центре Минска ее «посадил» «Газпромтрансгаз Беларусь». Предприятие организовало такую праздничную социальную акцию. На создание и установку новогодней красавицы высотой в 15 метров ушло около пяти дней. Примечательно, что это первая корпоративная елка в Беларуси: украшена она в бело-голубом цвете компании, а на верхушке – фирменный логотип группы «Газпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Чухматова, начальник управления идеологии, культуры и по делам молодежи администрации Советского района Минска:

Это новый проект не только в одном районе, но и во всем городе Минске. Мы очень довольны, что у нас все получилось совместными усилиями. Я считаю, что это правильно, такие проекты должны появляться все шире и шире.

Юрий Ляшенко, заместитель генерального директора ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь»:

Задача и цель была одна, она очень простая — доставить радость людям. Здесь не столько реклама, сколько создание атмосферы, соответствующей этому светлому празднику.