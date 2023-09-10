У Беларуси нет официального взаимодействия с НАТО, но поддерживаются контакты – Ревенко

Официального взаимодействия нет, заявил помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко, отвечая на вопрос об отношениях по линии Беларусь – НАТО, Союзное государство – НАТО в программе «Неделя» на СТВ.

«Ориентировочно где-то с ноября 2021 года НАТО в одностороннем порядке прекратило отношения с Республикой Беларусь. Де-факто у нас поддерживаются минимального уровня контакты», – отметил Ревенко. И добавил, что это нужно, чтобы минимизировать негативные явления, сохранить каналы для разговора и оставить возможность для будущего взаимодействия.