Туфли всего за 81 копейку: 300 семьям в Могилеве профсоюз и работодатели помогли собрать детей к 1 сентября
Новости Беларуси. Собрать детей к 1 сентября многим родителям помогают и по месту работы. Так, на обувной фабрике Могилева существует целая система, благодаря которой родители школьников смогли прилично сэкономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Усова, сборщик обуви обувной фабрики:
Вот эта модель, наверное, подойдет. В самый раз.
Наталья Усова пришла в магазин без дочери: знает ее вкусы и уверена – эта модель 13-летней Насте понравится. Как работник предприятия она может рассчитывать на серьезную скидку – минус 70 рублей от покупки. Таким образом обувная фабрика помогает своим работникам сократить расходы на подготовку детей к школе.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Чтобы оформить покупку на кассе магазина, нужно назвать свою фамилию (она уже должна быть вот в этой специальной ведомости), показать паспорт или пропуск. Если сумма товара превышает лимит, нужно доплатить. Эти девичьи туфли обойдутся Наталье всего в 81 копейку.
На фабрике Наталья работает сборщиком обуви, сшивает и прошивает детали. В качестве заинтересована лично.
Наталья Усова:
Мы стараемся шить качественную обувь, чтобы дети наши носили, чтобы им было удобно, чтобы наша обувь была яркая и красивая.
На щедром обувном дискаунте администрация фабрики решила не останавливаться. Родителям первоклассников выдали по 30 рублей.
Ирина Паниоглу, сотрудник обувной фабрики:
У меня ребенок идет в первый класс. То, что выделило предприятие деньги, я купила тетради, ручки, карандаши, альбомы. Это хорошо, когда предприятие первоклассникам помогает.
Помощь к учебному году получили 300 семей. Это инициатива местного профсоюза, которую поддержала администрация фабрики. В общей сложности экономия получилась существенной.
Алина Жданович, заместитель генерального директора обувной фабрики:
Мы заботимся о том, чтобы наши сотрудники любили свою работу и приходили сюда с удовольствием, потому что это напрямую сказывается на результате их работы. Мы понимаем важность этого, потому что на данный момент очень сложно собрать ребенка к школе. Особенно если ребенок не один, а больше.
Валентина Сергеева, председатель профсоюзного комитета обувной фабрики:
У нас коллективным договором предусмотрено оказание социальной поддержки для работников. И у нас уже традицией стало ежегодно оказывать материальную помощь в связи с началом нового учебного года. Это у нас совместное решение между администрацией и профсоюзной организацией.
Помощь в подготовке детей к 1 сентября оказывают на многих предприятиях Беларуси. Важно, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Особое внимание первоклашкам, детям-сиротам, многодетным, малоимущим и приемным семьям. Общими усилиями портфели собраны. А дальше дело за самими школьниками. Теперь их задача радовать родителей высокими оценками.