Туфли всего за 81 копейку: 300 семьям в Могилеве профсоюз и работодатели помогли собрать детей к 1 сентября

Новости Беларуси. Собрать детей к 1 сентября многим родителям помогают и по месту работы. Так, на обувной фабрике Могилева существует целая система, благодаря которой родители школьников смогли прилично сэкономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Усова, сборщик обуви обувной фабрики:

Вот эта модель, наверное, подойдет. В самый раз. Наталья Усова пришла в магазин без дочери: знает ее вкусы и уверена – эта модель 13-летней Насте понравится. Как работник предприятия она может рассчитывать на серьезную скидку – минус 70 рублей от покупки. Таким образом обувная фабрика помогает своим работникам сократить расходы на подготовку детей к школе.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Чтобы оформить покупку на кассе магазина, нужно назвать свою фамилию (она уже должна быть вот в этой специальной ведомости), показать паспорт или пропуск. Если сумма товара превышает лимит, нужно доплатить. Эти девичьи туфли обойдутся Наталье всего в 81 копейку. На фабрике Наталья работает сборщиком обуви, сшивает и прошивает детали. В качестве заинтересована лично.

Наталья Усова:

Мы стараемся шить качественную обувь, чтобы дети наши носили, чтобы им было удобно, чтобы наша обувь была яркая и красивая. На щедром обувном дискаунте администрация фабрики решила не останавливаться. Родителям первоклассников выдали по 30 рублей.

Ирина Паниоглу, сотрудник обувной фабрики:

У меня ребенок идет в первый класс. То, что выделило предприятие деньги, я купила тетради, ручки, карандаши, альбомы. Это хорошо, когда предприятие первоклассникам помогает. Помощь к учебному году получили 300 семей. Это инициатива местного профсоюза, которую поддержала администрация фабрики. В общей сложности экономия получилась существенной.

Алина Жданович, заместитель генерального директора обувной фабрики:

Мы заботимся о том, чтобы наши сотрудники любили свою работу и приходили сюда с удовольствием, потому что это напрямую сказывается на результате их работы. Мы понимаем важность этого, потому что на данный момент очень сложно собрать ребенка к школе. Особенно если ребенок не один, а больше.