В БГУ прошла встреча с Евгением Касперским. Что говорят преподаватели и студенты?

Новости Беларуси. Знаковое событие в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создатель одной из крупнейших компаний по кибербезопасности Евгений Касперский встретился со студентами и преподавателями ведущих белорусских университетов.

Известный программист рассказал будущим специалистам о трендах, связанных с рисками в виртуальном пространстве, а также о важной роли кибериммунного подхода в создании более безопасного цифрового мира. Участники встречи смогли задать интересующие вопросы эксперту, а также высказать свое мнение относительно существующих сервисов и продуктов.

Юрий Орлович, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:

Эта встреча очень полезна и студентам обоих факультетов, и других вузов тоже ребята, я так понимаю, здесь присутствуют на встрече. Те, кто занимается именно разработкой методов защиты информации. Я вообще очень рад, что такие встречи проходят. И они должны быть чаще, поскольку это действительно в современном мире очень важный этап понимания того, как мы можем защитить себя, как мы можем защитить свою информацию.

Антон Шкор, студент Белорусского государственного университета:

Для нас это очень важный опыт, потому что мы можем получить знания от одного из ведущих специалистов в данной области во всем мире. И мы можем использовать этот опыт в нашем обучении.