«Будем помнить». Музейная комната памяти героев ВОВ открылась в минской гимназии

Нет благороднее миссии, чем сохранение исторической памяти во имя светлого будущего! На днях в гимназии № 2 Минска состоялось торжественное открытие Музейной комнаты «Будем помнить…» Такое пространство будет активно использоваться в образовательном процессе, а также прививать любовь к Родине, приобщать школьников к таким ценностям, как патриотизм, долг и историческая память.

Алла Венская, начальник управления по образованию администрации Первомайского района г. Минска:

То, что сегодня произошло в гимназии № 2, очень важно для подрастающего поколения, ребят района. Прошло столько лет, но память должна жить в сердцах наших детей. Как важно молодому поколению сохранить те традиции, память об исторических событиях того далекого времени.

На базе музейной комнаты планируется проведение уроков мужества с ветеранами Великой Отечественной войны, уроков памяти, интеллектуальных квестов. Также здесь будут проходить торжественные приемы в пионеры и Белорусский республиканский союз молодежи.

Лилия Минько, директор гимназии №2 г. Минска:

Предварительная работа по созданию музейной комнаты была начата еще в прошлом году, в Год исторической памяти. В нашей музейной композиции представлены материалы не только о Великой Отечественной войне, но и по другим, очень печальным, событиям жизни нашего государства. В музейной комнате будут проходить диалоговые площадки, информационные часы. Всегда будет открыта и доступна для педагогов, родителей. В Первомайском районе это стало доброй традицией, когда учащиеся из разных школ приходят на диалоговые площадки, уроки и так далее. Уверена, что это будет продолжаться и в нашей гимназии.

Музейная комната объединяет в себе пять экспозиций. «От Бреста до Берлина» – хроника Великой Отечественной войны, «Память без срока давности» посвящена геноциду белорусского народа, «Чернобыль – наша память и боль» хранит трагедию аварии на атомной электростанции, «Живая память» – историю Афганской войны. И «Мы – школа мира».

Александр Полищук, ученик 4 «Б» класса гимназии № 2:

Я думаю, что такое воспитание очень важное, потому что нужно помнить о своих предках и войне, чтобы такого больше не повторялось. Для проведения диалоговых площадок музейная комната оснащена современной компьютерной техникой, которую гимназисты также смогут использовать для факультативных занятий и объединений по интересам военно-патриотической направленности и духовного воспитания.

Владислав Волуевич, заместитель прокурора Первомайского района г. Минска:

По поручению главы государства возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Одна из целей – восстановление справедливости. Материалы, которые добыты, используются и учреждениями образования, представлены в экспозиции. В дальнейшем продолжат работу в этом направлении. Мы дальше будем развивать это с целью сохранения исторической памяти и патриотического воспитания нашей молодежи.

В центре музейной комнаты символично расположен стол в форме красной звезды, а в экспозиции находится множество ценных экспонатов – медалей, орденов, благодарственных грамот и фотографий. Также на стенах размещены QR-коды, перейдя по которым любой желающий сможет более подробно ознакомиться с историей и событиями, соответствующими информации на стендах.

Маргарита Савчик, председатель Первомайской районной организации Белорусского фонда мира:

Очень хорошо, что открывают такие музейные комнаты. Эта память объединяет нас всех единой нитью памяти и любви к своей Родине и земле. И не случайно. Данное мероприятие названо «Нить памяти». Ребята, проводя экскурсию в этом музее, как раз и провели кратко это. Годы уходят, и остаются только немые свидетели тех страшных событий, зверств фашизма. Это памятники, мемориальные комплексы, захоронения, стелы.