Три рецепта салатной заправки на основе масла

Сегодня мы поговорим о масле – растительном масле. Как его выбирать, чему отдавать предпочтение, что полезнее, в каких объемах – обо всем этом вы узнаете в ближайшие минуты. А готовить мы будем блюда на основе масла, вернее, блюдом это назвать сложно, это салатная заправка. Но основная изюминка в этой заправке – банка.

С помощью этой банки мы сделаем основу для салата, и каждый день вы можете добавлять новые компоненты, чтобы одни те же овощи каждый день играли совершенно новым вкусом.

В банку вливаем масло, сюда же отправляем сок лимона, немного соли и перца. Закрываем крышкой и очень тщательно это взбиваем. Посмотрите: масло становится мутным. Чем более мутное масло, тем лучше консистенция, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и эпидемиологии Белмапо:

После проведения состояния здоровья людей, которые придерживаются средиземноморской диеты, было установлено, что уровень сердечно-сосудистых заболеваний достаточно низкий. И также отсутствует избыточная масса тела. Поэтому появилась легенда, что если употреблять только оливковое масло, соответственно, мы будем совершенно здоровы.

Жители, которые используют средиземноморскую диету, они используют еще и большое количество морепродуктов, которые богаты омега-3 полиненасыщенной жирной кислотой. Соответственно, они получают достаточно благоприятное соотношение полиненасыщенных жирных кислот.

Исходя из вышесказанного, использовать только одно оливковое масло в рационе белорусов не будет благоприятно, так как мы используем достаточно мало рыбы в нашем питании.

А сейчас я покажу, как в течение одной минуты из этой основы для салата можно приготовить три разных соуса.

Итак, соус № 1. Для него нам понадобится кунжут и соевый соус. Этот соус очень напоминает мотивы корейской кухни, этакие восточные напевы в кулинарии. Я уверена, что подойдет к любому салату. Немного соевого соуса. В принципе, все это можно делать тоже в банке. Кунжут я слегка обжарила. Этот тонкий ореховый вкус после совсем недолго обжаривания действительно добавляет салату такой пикантности.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и эпидемиологии Белмапо:

Мнение о том, что расповое масло вредно, так как в рапсовом масле содержится омега-9 полиненасыщенная жирная кислота – эруковая полиненасыщенная жирная кислота. Эта кислота оказывает негативное влияние на состояние здоровья, такие опыты были проведены еще в 1970 году. Однако сейчас новые сорта рапсового масла содержат меньше – оптимальное содержание эруковой кислоты. Соответственно, может использоваться в питании. Не рекомендуется использовать его в питании детей, а для взрослых оно благоприятно, так как соотношение омега-3 и омега-6 здесь более благоприятно, чем в подсолнечном масле.

Заправка № 2. Для нее нам понадобится основа для салата и малиновое пюре. Я приготовила его сама. Ничего сложного в этом нет. Малину чуть-чуть подварили, добавили чуть-чуть сахара. Это может пригодится и в качестве варенья для детей, и в качестве такой вот интересное нотки для салатной заправки. По цвету она восхитительна, по вкусу не уступает. И очень приятный аромат.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и эпидемиологии Белмапо:

Человек, в зависимости от пола, возраста и физической нагрузки должен употреблять от 60 до 150 граммов всех масел. Растительные масла должны составлять от 25% до 30% от общей суммы. Соответственно, для хрупкой девушки это где-то 15-20 граммов.

И заправка № 3 – одна из самых моих любимых. На основе соевого соуса, меда, имбиря и чеснока. Соевый соус, немного имбиря. У меня уже заготовлен тертый имбирь. Буквально сантиметр корня. Чесночок, зубчик, и мед. Эта заправка беспроигрышная. Практически все мои гости, все мои друзья и родные, каждый раз, поедая салат с этой заправкой, говорят, что это самое вкусное, что они пробовали.