«Мы намерены и дальше стимулировать развитие». Беларусь готова наращивать поставки техники в Псковскую область

О сотрудничестве на уровне регионов Беларуси и России 31 мая шла речь в Совете министров. Наша страна готова наращивать поставки пассажирской, грузовой, дорожно-строительной, коммунальной и сельхозтехники, а также лифтов в Псковскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко вышел на связь в режиме видеоконференции с губернатором этого российского региона. Двусторонний товарооборот по итогам 2021 года вырос на 45 %. Нашей стране удалось серьезно нарастить экспорт. Это в основном поставки молока, говядины, рыбы, яиц, плит и обуви.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

На следующей неделе планируется заседание на уровне председателя Витебского облисполкома и губернатора Псковской области, где будет на повестке дня обсуждаться активизация взаимодействия по всем сферам и направлениям двух соседних областей – Витебской с Псковской областью. Поэтому мы намерены и дальше стимулировать развитие и заключение прямых договоров с нашими областями, и подписание конкретных планов работы по раскрытию потенциала этого сотрудничества не только с Витебской областью, но и с другими нашими областями.

Кроме того, для российского региона может представлять интерес строительство жилья и социальных объектов с привлечением кредитных ресурсов Банка развития Беларуси. Наши строители в этом регионе уже возводят дома и школы.