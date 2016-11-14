Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 13 ноября: белорусы-долгожители

Новости Беларуси. Почти 500 белорусов преодолели 100-летний рубеж. Причём, лидируют в этом списке женщины – на одного дедушку, которому за 100, приходится практически 7 таких же бабушек. Является ли количество долгожителей отражением благосостояния государства? Или, всё-таки, в стране, где лучше климат или какие-то особенные культурные привычки, значительно больше долгожителей? Как жить долго и качественно? И, при этом, счастливо? Об этом говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Гости в студии:

Олег Руммо, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Жанна Комарова, главный редактор научно-практического журнала «Наука и инновации», заместитель исполнительного директора Белорусского республиканского геронтологического общественного объединения

Ирма Моссэ, заведующая лабораторией радиационной генетики Института генетики и цитологии НАН Беларуси, доктор биологических наук, профессор

Валентин Толкачев, академик Международной академии геронтологии, автор книги об активном долголетии, эксперт ООН по проблемам наркотизма и трезвости

Леонид Фридкин, главный редактор экономической газеты