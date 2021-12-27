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Теперь стоит задача провести комплекс работ для энергопуска. Когда планируют начать работу второго блока БелАЭС?

27 декабря 2021 14:02
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Новости Беларуси. На БелАЭС успешно завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всё ближе становится момент физического пуска.  

Теперь стоит задача провести комплекс работ для энергопуска. Когда планируют начать работу второго блока БелАЭС?-1

Остались лишь работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, перевод реакторной установки в горячее состояние и её вывод на минимально контролируемый уровень мощности.  

Теперь стоит задача провести комплекс работ для энергопуска. Когда планируют начать работу второго блока БелАЭС?-4

Владимир Горин, заместитель главного инженера по подготовке персонала Белорусской АЭС:  
Мы загрузили все 163 тепловыделяющих сборки в реактор второго блока. Теперь у нас стоит задача его собрать, заполнить необходимыми технологическими растворами и провести комплекс работ – гидроиспытание, уплотнение и физические эксперименты для следующего этапа энергопуска.  

Второй блок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию летом, и станция выйдет на полную мощность.  

# АЭС в Беларуси # общество # Владимир Гори # Фотофакт

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