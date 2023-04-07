Теперь кровь можно сдавать до 65 лет. Что изменилось в законе о донорстве?

Держать организм в тонусе, проходить регулярный чек-ап и, главное, помогать другим – все это можно делать, если начать сдавать кровь. Андрей Дорофейчик делает это раз в три месяца на протяжении многих лет.

Андрей Дорофейчик, донор:

Кровь сдаю давно, около 10 лет, никогда проблем не было. Сознание не терял. До сдачи крови соблюдаю диету, жирное не употребляю, алкоголь запрещен. Курение тоже запрещено, но я в принципе не курю, поэтому на это внимания не обращаю. После обильное питье, чай сладкий. С 21 апреля вступает в действие новый закон о донорстве крови. Согласно законодательству, возраст пациентов увеличится с 60 до 65 лет.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Ввели очень много новых, современных требований к организации службы крови: требование качества, безопасности полностью прописали, на сегодня они соответствуют самым высоким международным стандартам. Проходить, как сейчас, медицинский осмотр для допуска к донации. Обязательно закреплены показатели безопасности крови и ее компонентов, то есть по каким направлениям кровь должна исследоваться перед переливанием.

При желании доноры смогут получить доступ к полной информации о состоянии своего здоровья и результатах осмотра. Будет прописана единая база донорства. Федор Карпенко:

Мы говорим, что кровь и ее компоненты не предмет коммерческой деятельности внутри Республики Беларусь. Среди важных гарантий и компенсации для доноров – это, безусловно, освобождение от работы в день донации. С сохранением среднего заработка за счет бюджета организации службы крови. Также будет почасовой заработок сохранен. Если донор пришел на донацию, например, и не случилось у него по каким-то медицинским противопоказаниям. В день донации донору предоставляются бесплатное питание или его компенсация. Возможна также выездная заготовка крови.