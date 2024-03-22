Театры-экспромты на все случаи жизни. Белорусская писательница рассказала о новой детской книге

Вера Позняк, корреспондент: Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».

«Тринадцать перевоплощений». Так называется новая книга белорусского автора Валентины Дробышевской. Театр-экспромт на все случаи жизни. Сборник поможет юным читателям не просто раскрыть свои актерские и режиссерские способности, но и организовать любой праздник.

Валентина Дробышевская, автор книги:

Театры-экспромты помогут ребятам классно провести дни рождения, разные праздники, весело инсценировать с друзьями любую постановку. Вы хотите спросить, почему именно 13 перевоплощений? Потому что число 13 таинственное. Оно такое же таинственное, как и те перевоплощения, которые ждут вас.

Книгу великолепно иллюстрировала Светлана Стаховская. Вышла книга в издательстве «Звязда».