Танцы, обеды и новые знакомства – в Советском районе Минска проводят праздники для пожилых

Отведать вкуснейшие обеды, закружиться в танце под легендарные песни своей молодости и обрести новые знакомства. В Советском районе каждую пятницу до 11 октября проводят развлекательные мероприятия для людей золотого возраста – «А у нас во дворе» , сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Горячие блюда, напитки и закуски доступны предоставляются на безвозмездной основе по предъявлению пенсионного удостоверения. Для присутствующих будут проводиться тематические интерактивы. Например, на этой неделе людей пожилого возраста обучат кубинским танцам. Отметим, ежепятничную серию мероприятий администрация Советского района организовала с помощью спонсорских средств.

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:

С 15:00 до 18:00 мы будем проводить такие мероприятия для наших молодых людей, которые не стареют душой и сердцем. Вот именно для них мы будем проводить такие площадки с мастер-классами, пением под аккордеон. Готовим это мероприятие как для пожилых людей, так и для их внуков и правнуков. Наша площадка называется А у нас во дворе», потому что именно у нас во дворе собираются замечательные люди и коллективы, которые хотят подарить свое творчество всем тем, кто сюда приходит.

К мероприятию могут присоединиться все пенсионеры, вне зависимости от места проживания. Кстати, в Советском районе их проживает сорок тысяч.