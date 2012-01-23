Сувенирная продукция к чемпионату мира по хоккею от речицких текстильщиков

Новости Беларуси, Речица. Белорусские текстильщики готовятся выпустить новую продукцию – с символикой чемпионата мира по хоккею. С конвейера уже совсем скоро сойдет целый ряд сувенирной продукции с хоккейными мотивами. Для изделий специалисты разработали абсолютно новую ткань.



Стратегия речицких текстильщиков проста – сопровождать хоккеистов на протяжении всего турнира: от полотенца на скамейке запасных до тапочек и халата в раздевалке или гостиничном номере. Качество продукции уже оценено, среди заказчиков фабрики – гранды мировой моды. Для родного же чемпионата в Речице свое ноу-хау. Линия премиум-класса будет выпущена из абсолютно новой ткани.



Татьяна Кашанская, начальник технологического отдела текстильного предприятия:

Ткань, которая содержит 50% льна и 50% хлопка. Она сочетает мягкость и комфорт хлопка и бактерицидные свойства белорусского льна.



Речицкий котолен уже презентован в Европе. Оценки самые лестные. К 2014-му этот только входящий в моду материал сам по себе станет визитной карточкой Беларуси. С эмблемой же чемпионата мира – это стопроцентный сувенир, который захотят увести к себе домой гости турнира.



Виктор Кондратьев, директор текстильного предприятия:

Во-первых, это коммерчески выгодно для предприятия, во-вторых, это престижно. Работая с такими потребителями, мы заявляем, что предприятие является надежным партнером, а продукция наша – это качественный продукт, который просто необходим в любом доме, любой семье, а также на чемпионате мира по хоккею в качестве подарков, сувениров.



Помимо сопровождения белорусских хоккеистов речицкие мастера выпустят целый ряд стильной сувенирной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главных направлений два – реклама Беларуси на мировой арене и пропаганда хоккея в самой стране.



Однако не все предприятия страны работают так же. Например, те же фанатские шарфы и другая сувенирная продукция большинства хоккейных клубов до сих пор китайского происхождения.



Изделия с официальным логотипом чемпионата мира появятся на прилавках магазинов не ранее чем за год до официального открытия турнира. Однако такие образцы сувенирной продукции, а также изделия на около хоккейную тематику можно купить уже в этом году.