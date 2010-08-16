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Суд над лидерами «красных рубашек» начался в Таиланде

16 августа 2010 14:10
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Перед служителями Фемиды предстали 17 человек. Их обвиняют в терроризме и разжигании уличных беспорядков весной этого года. Если их вину докажут, им грозит смертная казнь.Массовые демонстрации на улицах Бангкока и в других городах страны привели к столкновениям с армией и полицией. Десятки погибших. Сотни раненых. Люди требовали отставки действующего главы правительства и роспуска парламента. Во время беспорядков на значительной части Таиланда был введен режим чрезвычайного положения. В семи регионах, в том числе столице, он продолжает действовать.
# общество # Смертная казнь

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