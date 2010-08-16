Суд над лидерами «красных рубашек» начался в Таиланде

Перед служителями Фемиды предстали 17 человек. Их обвиняют в терроризме и разжигании уличных беспорядков весной этого года. Если их вину докажут, им грозит смертная казнь.Массовые демонстрации на улицах Бангкока и в других городах страны привели к столкновениям с армией и полицией. Десятки погибших. Сотни раненых. Люди требовали отставки действующего главы правительства и роспуска парламента. Во время беспорядков на значительной части Таиланда был введен режим чрезвычайного положения. В семи регионах, в том числе столице, он продолжает действовать.