Страхование по безработице: какие варианты помощи трудящимся предлагает ФПБ

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси предложила правительству варианты помощи трудящимся. Их несколько. В частности, речь идет о материальной компенсации в случаях, когда человек становится безработным. Еще одно из предложение касается случаев, когда предприятие обанкротилось и не может выплачивать своим сотрудникам заработную плату.

При таком исходе предлагается компенсировать людям финансовые потери из специально созданного для этих целей фонда. Кроме того, в организации уверены: с учетом введения коллективных договоров необходимо повышать квалификацию специалистов на протяжении всей их трудовой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Была создана рабочая группа, которая уже отработала и выработала предложения по введению такого института в нашей стране, как страхование по безработице. Это компенсационные механизмы, которые должны на случай, если человек становится безработным, компенсировать потерю его заработка, чтобы человек мог продолжать привычный образ жизни: платить коммунальные услуги, содержать семью.

В центре внимания сегодня и ситуация на мировом рынке труда. В эти дни Минск принимает международный форум профсоюзов. В масштабной дискуссии участвуют представители из трех десятков стран. Тенденции современности очевидны: глобализация, рост конкуренции в экономике, информатизация и автоматизация производств. В этой связи весьма актуальна тема трансформации на рынке труда.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы говорим о том, что XXI век выдвигает новые формы занятости. При этом первый шаг, который должен быть сделан, – это совершенствование законодательства в сфере труда. Поэтому будут внесены изменения в Трудовой кодекс, будет изучаться мировой опыт.

Международный форум профсоюзов продолжит работу и 28 апреля. Эксперты отойдут от теории и сконцентрируются на практической части. Они побывают на производстве одного из флагманов машиностроения.