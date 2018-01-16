Страдают птицы и машины, а школьники – нет. Почему морозы стали испытанием для Беларуси?

Новости Беларуси. На смену морозам в Беларуси идет сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране уже объявили оранжевый уровень опасности. Первые по-настоящему зимние дни успели стать испытанием для многих белорусов. Например, добавилось работы спасателям, а также проблем пешеходам, автомобилистам.

Александра Лучонок, СТВ:

Добавилось хлопот и у автомобилистов. Сотни машин из-за низких температур попросту перестали заводиться. На дорогах работают службы автопомощи. В нескольких случаях приходилось отбуксировать машины, в которых разрядились аккумуляторы или замерзли дизельные двигатели. Многие просто не смогли доехать с утра на работу – заел замок. За сутки в службу «Автопомощь 116» обратилось более трехсот водителей, и поломки у всех типичные – зимние.

Ирина Потякина, управляющий службой автопомощи:

Нашей службой оказываются услуги по эвакуации, запуску двигателя от внешнего источника, также мы доставляем замерзшее транспортное средство в боксы. А вот те, кто привык не ездить, а летать страдают от низких температур еще больше. Семен орнитолог уже более 25 лет. И как только видит на окне узоры от мороза, закупает корм для птиц в двойном объеме. Пернатым он необходим, чтобы согреться.

Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Зимой у нас остается порядка 120 разных видов. Ощущают, что действительно стало холоднее и им необходимо просто больше тратить энергии на обогрев.

Морозы пришли только спустя полтора месяца с начала календарной зимы. Однако, например, детям этой школы сильный минус только в плюс. Их спортплощадка превратилось в каток, на физкультуре дети не мерзнут, а наоборот, согреваются.

Никита, как раз один из тех, кто радуется морозам. Мальчик любит играть в хоккей и, поэтому каждую зиму ждет только одного.