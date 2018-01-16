Страдают птицы и машины, а школьники – нет. Почему морозы стали испытанием для Беларуси?

Новости Беларуси. На смену морозам в Беларуси идет сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На смену морозам в Беларуси идет сильный ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране уже объявили оранжевый уровень опасности. Первые по-настоящему зимние дни успели стать испытанием для многих белорусов. Например, добавилось работы спасателям, а также проблем пешеходам, автомобилистам.
Александра Лучонок, СТВ:
Добавилось хлопот и у автомобилистов. Сотни машин из-за низких температур попросту перестали заводиться. На дорогах работают службы автопомощи. В нескольких случаях приходилось отбуксировать машины, в которых разрядились аккумуляторы или замерзли дизельные двигатели.
Многие просто не смогли доехать с утра на работу – заел замок. За сутки в службу «Автопомощь 116» обратилось более трехсот водителей, и поломки у всех типичные – зимние.
Ирина Потякина, управляющий службой автопомощи:
Нашей службой оказываются услуги по эвакуации, запуску двигателя от внешнего источника, также мы доставляем замерзшее транспортное средство в боксы.
А вот те, кто привык не ездить, а летать страдают от низких температур еще больше. Семен орнитолог уже более 25 лет. И как только видит на окне узоры от мороза, закупает корм для птиц в двойном объеме. Пернатым он необходим, чтобы согреться.
Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Зимой у нас остается порядка 120 разных видов. Ощущают, что действительно стало холоднее и им необходимо просто больше тратить энергии на обогрев.
Морозы пришли только спустя полтора месяца с начала календарной зимы. Однако, например, детям этой школы сильный минус только в плюс. Их спортплощадка превратилось в каток, на физкультуре дети не мерзнут, а наоборот, согреваются.
Никита, как раз один из тех, кто радуется морозам. Мальчик любит играть в хоккей и, поэтому каждую зиму ждет только одного.
Никита Моисеев, ученик ГУО «Средняя школа №144» Минска:
Чтобы были морозы хорошие, чтобы быстро залили каток и можно было покататься, в хоккей поиграть.
Поиграть морозу с белорусами пока не удалось. Обморожений за последние сутки зафиксировано не было. Да и погода начнет меняться уже завтра: выпадет снег и потеплеет. А вот катки под открытым небом будут продолжать работать.