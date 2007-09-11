Столичные звезды порадуют тружеников села

Фестиваль "Дожинки-2007" в этом году, по традиции соберет лучшие минские музыкальные коллективы.

На гастроли в Речицу приедет Национальный академический народный хор имени Титовича. Для этого случая прославленный коллектив подготовил новую программу. Татьяна Кибалко узнала, чем порадуют тружеников села столичные звезды.

Динамичный жест - и понеслась. Пантомима дирижёра на репитиции фестивального номера показательна как никогда. Взмах руки художественного руководителя в смене песенных дублей шлифует вокал и манеру каждого солиста. И хоть главные песни "Дожинок" руководители хора пока называют только реставрацией замысла, воплощается он близко к тексту, но всё же с экспромтом.

Номер "Сегодня у нас дожинки" - на фестивальной сцене в Речице обещает стать настоящим праздничным хитом. Свой творческий дебют вокалисты хора дарят труженикам села уже много лет подряд.

Балетная группа на "Дажынках-2007" презентует свой оригинальный танец. По задумке, в нём каждое па отразит особенности каждодневного труда сельских жителей и подарит зрителю настроение праздника и веселья.

Сценплащадка "Дожинок - 2007" готова пока только на макете. В этом году праздник тружеников села обещает быть фестивалем креативных идей и экспериментов. Сцену в виде купола, ставшую за 10 лет традиционным украшением праздника, заменит новомодное строение размером 400 квадратных метров. На нём - все символы Гомеля сольются в единую композицию.

А в то время как на сцене развернётся фестиваль, у сцены зрителей будут ожидать свои сюрпризы. Многие пока в проекте. Но, похоже, что гвоздь программы этого года - страусиные бега - станут оригинальным ответом прошлогодним поросячьим.

