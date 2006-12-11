Столичные правоохранители открыли "сезон охоты" на нелегальных продавцов пиротехники

"Сезон охоты" на нелегальных продавцов пиротехники объявило ГУВД Мингорисполкома. Здесь созданы специальные мобильные группы, которые отслеживают факты продажи петард несовершеннолетними и в целом соблюдение законодательства в этой сфере. В последнее время участились случаи нелегальной продажи опасных изделий. Уже изъято десятки тысяч петард, которые реализовывались незаконно. Согласно действующему законодательству за нелегальную торговлю пиротехникой предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин, за продажу в неустановленных местах - от 1 до 3 базовых величин. Во всех случаях товар конфискуется. Взрывать петарды на улицах запрещено, нарушители понесут административную ответственность, а в отдельных случаях при нанесении материального или телесного ущерба - уголовную. По этой причине только в прошлом году в столице было заведено пять уголовных дел.