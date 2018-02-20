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Стоит ли прививаться от гриппа сейчас?

20 февраля 2018 13:08
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Новости Беларуси. Об эпидемиологической ситуации в столице Беларуси рассказали в программе «Большой город».

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач г. Минска:
Сейчас прививаться уже не нужно. Тем, кто не привился в 2017 году, накануне сезона он должен привиться уже будет в следующем сезоне: ноябрь или октябрь. Сейчас мы сформировали ту иммунную прослойку, которая позволит не допустить подъёма заболеваемости гриппом. А для того, чтобы не заболеть острыми респираторными инфекциями, нам, конечно, нужно вести здоровый образ жизни. Это рациональное питание, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой.

Олег Степанюк, СТВ:
То есть, гриппа нам бояться не стоит?

Нелли Гиндюк:
Нет. Совершенно.

# общество # Консультация врача # Нелли Гиндюк

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