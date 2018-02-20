Стоит ли прививаться от гриппа сейчас?

Новости Беларуси. Об эпидемиологической ситуации в столице Беларуси рассказали в программе «Большой город».

Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач г. Минска:

Сейчас прививаться уже не нужно. Тем, кто не привился в 2017 году, накануне сезона – он должен привиться уже будет в следующем сезоне: ноябрь или октябрь. Сейчас мы сформировали ту иммунную прослойку, которая позволит не допустить подъёма заболеваемости гриппом. А для того, чтобы не заболеть острыми респираторными инфекциями, нам, конечно, нужно вести здоровый образ жизни. Это – рациональное питание, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой.

Олег Степанюк, СТВ:

То есть, гриппа нам бояться не стоит?