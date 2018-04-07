Стиль одежды спортивный, настрой боевой: во всех районах Минска люди разных возрастов и профессий приняли участие в субботниках

Новости Беларуси. Генеральная весенняя уборка. Школьников и чиновников, людей разных возрастов и интересов сегодня объединило общее дело – во всех районах столицы прошли субботники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти школьники и сами могли бы провести урок на тему «Земля – мой дом». Непривыкшими руками они смело берут грабли и делают все, что в их детских силах, чтобы в родном дворе стало хоть чуточку уютнее.

Катя Дякончук, ученик гимназии № 6:

Будет очень чисто в нашем городе, в нашем районе. Детки будут сплоченные. Дома как-то ну скучно сидеть, смотреть телевизор, а тут на природе поработать можно.

Работа на бульваре по улице Восточной свелась не только к уборке мусора, листвы и опавших веток. Под руководством специалистов «Зеленстроя» молодые люди сажали свои первые деревья.

Сергей Труцын, студент БГУИР:

Должна быть какая-то ответственность перед государством, перед своим даже народом, перед природой. Все-таки это очень важно. Надо меньше сидеть за компьютером и выходить на улицу, потрудиться, сделать что-то полезное.

Очистить 10 гектаров вдоль железной дороги – субботняя задача для администрации Ленинского района. Стиль одежды – спортивный, настрой – боевой.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района Минска:

Я вижу, что осталась листва с прошлого года, я вижу, что здесь поросль, павшие деревья, поэтому эту территорию необходимо привести в порядок. Тем более, что она прилегает к железной дороге. Проезжают люди, видят, что в Минске, в центре, есть определенные места, где необходимо приложить руку. Поэтому мы сегодня эту территорию приведем в порядок.

Камилла Шах, СТВ:

В помощь людям сегодня работает и щеподробильная машина. За считанные секунды крупные ветки она превращает в мелкую щепу. Это позволяет сэкономить место и мусор не надо вывозить так часто.