В Витебске обновили иллюминацию к «Славянскому базару»

К «Славянскому базару» Витебск преобразился: в городе смонтировали и протестировали новую праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный акцент – 500-метровое «Звездное небо» из миллиона светодиодов на улице Суворова. На улице Фрунзе появились 50 световых панно в форме васильков, а Московский проспект украсили в цветах национального флага. Всего на опорах освещения установили свыше 200 праздничных консолей.

– Гуляем по городу. Такая красота, очень красиво, подсветка замечательная. – Красиво украшен город в преддверии праздника. Все нравится, все красиво.

Василий Белоусов, директор предприятия «Горсвет» Витебска:

К единой концепции была приведена архитектурная подсветка города Витебска. Был осуществлен ремонт, заменено более 800 светильников по улице Кирова. Низ – тепло-желтого цвета, верх – белый, холодный. Чтобы архитектура зданий заиграла новыми красками и сам город оживился в ночное время суток.

Напомним, фестиваль искусств пройдет в Витебске уже совсем скоро – с 14 по 20 июля.