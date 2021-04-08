«Становится лёгкой добычей». Какие ограничения действуют на лов рыбы весной в Беларуси?

Владислав рыбачит с детства. О нерестовом запрете знает не понаслышке: год назад молодой человек попался на крючок закона. Нарушение влетело в кругленькую сумму. Владислав, рыбак:

Я заядлый рыбак, люблю рыбачить и зимой, и летом, и на льду. Очень внимательно стараюсь мониторить даты, потому что каждый год они смещаются. В прошлом году из-за ранней весны дату сместили аж на десять дней, поэтому я и попался, теперь буду стараться следить очень тщательно за датами.

Совсем отказываться от любительской рыбалки в период нерестового запрета не стоит, но вот придерживаться правил обязательно. Ловить рыбу можно лишь в светлое время суток с берега, при этом заходить в воду нельзя. Разрешается охотиться только на одну удочку с одним крючком, либо на один спиннинг с искусственной приманкой. Ольга Громович, специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира:

Чтобы хорошо отнереститься, не должно быть каких-то факторов, которые мешают рыбе, которые не дают ей спокойно находить места. Во время нереста поведение рыбы существенно меняется, она становится заторможенной, выходит на мелководье, становится легкой добычей для браконьеров.

Запрет на лов всех видов рыбы действует с 1 апреля в Минской, Могилевской и Гродненской областях. В этих регионах он продлится по 30 мая. В Брестской и Гомельской области придерживаться строгих правил придется чуть меньше по 18 мая. В Витебской области ограничения продержатся до 8 июня. Ольга Громович:

Нерест связан с прогревом воды, нет смысла вводить одновременно ограничения во всех регионах. Это удобно для рыбаков, которые любят рыбачить с лодки, есть такие заядлые рыбаки. Они могут, когда на юге начался запрет, рыбачить на другой территории, потом сместиться в Витебскую область, когда уже на остальной территории будет действовать запрет.

Во время нереста запрещено пользоваться маломерными судами как для рыболовства, так и для других целей. Если в период запрета вам посчастливилось поймать щуку, судака или сома, следует отпустить рыбу обратно в водоем. Иначе крупного штрафа будет не избежать.

Ольга Громович:

За нарушение правил рыболовства во время нереста предусмотрен административный штраф до 30 базовых величин. Если ты выловил рыбу с нарушениями правил, а еще если какими-нибудь запрещенными орудиями вроде сетей или пауков-подъемников, то, кроме штрафа, браконьер должен возместить вред. За каждую особь рыбы начисляется определенная такса в течение всего года, а в период запрета эта такса умножается еще в три раза.