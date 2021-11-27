Спрос в три раза превышает предложение. Как работают вчерашние студенты и за какими специалистами охотятся наниматели?

Новости Беларуси. Выпускники вузов и ссузов разлетелись по своим рабочим местам. Многие из молодых специалистов уже успели сложить свое впечатление о выбранной профессии. Только в Могилеве в 2021 году свою первую запись в трудовой книжке получили более 2 500 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы находимся в тепловом пункте. Сейчас я ставлю шаровый кран в системе отопления, от которого будет зависеть отопление этого корпуса. Выпускник могилевского Архитектурно-строительного колледжа Вячеслав Скоробогатый в стройтрест попал по распределению. Монтажник признается, что первые рабочие будни давались ему нелегко. Молодой специалист – звучит, конечно, гордо, но жизнь студента была куда беспечнее. Вот и будильник во взрослой жизни, в отличие от студенческой, звенит на час раньше обычного.

Вячеслав Скоробогатый, монтажник строительного треста № 12:

Студенчество было попроще, работа – это уже груз ответственности. Сначала было непривычно, но потихоньку начал втягиваться и постепенно понимать работу, которую должен выполнять.

О выбранной профессии Вячеслав рассказывает увлеченно. Корнями она, оказывается, уходит в Древний Египет. Пирамиды – дело рук первых монтажников. И до сих пор без этих специалистов и железобетонный мост, и самое обычное окно останутся всего лишь набором деталей – объясняет молодой специалист. Вячеслав монтирует санитарно-технические системы. Отвечает и за водоснабжение, и за вентиляцию. Сейчас занят на серьезном объекте – стройке радиологического корпуса Могилевского онкодиспансера.

Вячеслав Скоробогатый:

Интересно работать на уникальных объектах, как этот радиологический корпус. Ведь в типовых домах все одинаковое, оно быстро надоедает. А здесь можно выполнять много разной работы, плюс увидеть что-то конкретное, что сделано специально для этого объекта и на других не будет. К этому есть свой подход, и это, конечно, делать интереснее.

Судя по количеству строительных кранов, которые возвышаются над Могилевом, ребята без работы не останутся. Ежегодно спрос на рабочих строительного профиля только растет. Но компании сталкиваются с другой проблемой: многие молодые специалисты буквально со студенческой скамьи отправляются на службу в армию.

Андрей Мельник, прораб строительного треста № 12:

В этом году в наше управление пришли 14 молодых специалистов, 9 из них ушли в армию. Есть такая проблема, что приходит много людей, но не много остается.

Анна Демченко – экономист. Бакалавр. Ее специальность – инноватика. Это современное направление, которое объединяет сразу несколько наук: социологию, психологию и экономику. Аня знает, как извлечь прибыль из научно-технических достижений. Этому она научилась в Белорусско-Российском университете, который окончила с красным дипломом.

Анна Демченко, экономист предприятия:

Я попала на «Могилевхимволокно» в очень интересный период, когда происходит активная модернизация всего производства. И я хотела бы внести свою, может, еще небольшую, но лепту в его развитие. Экскурсия по предприятию, территория которого больше 300 гектаров, девушке не понадобилась. Здесь она проходила практику. И здесь же трудятся ее родные.

Анна Демченко:

Мой дедушка работал на этом предприятии в свое время, сейчас работают мои родители: и мама, и папа. Несмотря на то, что мы с моими родителями работаем в абсолютно разных областях деятельности предприятия, я всегда могу получить их опытный совет и напутствие.

Сейчас Аня только на старте своей карьеры. И ждет не дождется, когда знания, полученные в университете, можно будет применить на практике. Ведь живая экономика куда интереснее теории. Амбиции молодых специалистов поддерживают и опытные коллеги.

Ирина Мажейка, ведущий инженер предприятия:

Молодежь всегда настолько предприимчива, настолько они ничего не боящиеся люди, на которых действительно можно понадеяться. А сейчас молодежь намного целеустремленнее, поэтому есть ребята, которые очень достойны, которые прогрессируют, развиваются и стремятся к этому. Это очень радует нас всех. Поэтому молодым всегда у нас дорога.