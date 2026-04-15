Спрос на пустующие дома растет в Беларуси. Как изменился тренд и что можно купить за «копейки»?

Белорусская деревня сегодня – это не только про агрогородки. Есть и населенные пункты, которые могли исчезнуть с карты, но благодаря государственным инструментам поддержки получают второй шанс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И здесь неожиданный тренд. Пустующие дома, которые еще недавно стояли с заколоченными окнами, находят новых владельцев на выгодных условиях. Порой по цене одной базовой. Это сейчас 45 рублей. Только за первый квартал 2026 года – 431 проданный дом. Более половины без аукционов, а 248 объектов вообще за символическую сумму. Рынок, который еще недавно считался «мертвым», сегодня демонстрирует устойчивую динамику. Причем спрос распределен по всей стране: лидирует Минская область – 118 сделок, далее – Гродненская, Могилевская, Брестская и Витебская. И все чаще речь идет не о сезонном варианте, а о переезде за город с возможностью обустроить пространство под себя. С 2023 года в стране действует единый реестр пустующих домов, открытый и доступный онлайн. Фактически он заменил разрозненные списки и стал полноценной площадкой. Теперь любой желающий может найти объект, связаться с местными властями и приобрести дом через аукцион или напрямую.

И эффект измеримый. С момента запуска реестра снесено более 12 тысяч домов, продано почти 4 тысячи, в хозяйственный оборот возвращено свыше 3 800 гектаров земли. То есть речь уже не просто о наведении порядка, а о вовлечении территорий в экономику. Дополнительный импульс дал Год благоустройства. В 2025-м в оборот вовлекли более 7 тысяч пустующих домов – это на треть выше запланированного. Плюс 1 600 гектаров земли. Одновременно продолжается демонтаж аварийного фонда – более 5,6 тысячи домов. Причем внимание не только к крупным агрогородкам, но и к тем самым небольшим деревням. Малые деревни нельзя списывать со счетов. Им нужно дать шанс на перезапуск через людей. В этом убежден Президент Беларуси. Лукашенко посоветовал белорусам, россиянам и украинцам покупать участки в маленьких деревнях. Тогда прозвучала идея, которая сегодня выглядит уже как практический механизм: передавать такие дома и участки максимально доступно, чтобы их не просто покупали, а возвращали к жизни. И такой призыв, похоже, услышан. Запрос на поиск домика в деревне сейчас поступает не от пенсионеров, которые считаются заядлыми дачниками, а от людей в возрасте около 40 лет. Плюс растет интерес со стороны иностранцев. И что важно, за этим спросом стоит не просто интерес к дешевой недвижимости, а вполне прагматичный расчет: люди покупают не «стены», а образ жизни и землю. Причем речь идет не только о сезонном формате. Все чаще такие дома рассматривают и для постоянного проживания как альтернативу городу.