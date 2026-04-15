Топ-менеджера предприятия энергосистемы будут судить за получение взятки в 134 тыс. рублей

Борьба с коррупцией. Топ-менеджер крупного предприятия энергосистемы Беларуси предстанет перед судом за взятку в особо крупном размере. 134 тысячи рублей ему передали за безусловные гарантии конкретной частной организации стать избранным поставщиком дорогостоящего оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о трансформаторной подстанции стоимостью около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета. Генпрокуратура направила его в суд.