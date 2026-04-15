Яровой сев кукурузы стартовал в Гомельской области

В Гомельской области приступили к севу кукурузы. Под эту культуру в регионе отвели около 300 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из первых в работу включился совхоз-комбинат «Заря». Особое внимание в хозяйстве уделили техническим моментам: настройке сеялок, правильному распределению семян и глубине заделки. Наряду с благоприятной погодой, это критически важно для хорошей всхожести зерна.

Олег Слинько, директор сельхозпредприятия «Совхоз-комбинат «Заря»:

Это основная культура, которая создает основную кормовую базу. Уже сегодня видим, что наступают оптимальные сроки, потому что температура начала повышаться. Где-то недели три назад закрыли влагу, то есть это один из элементов подготовки почвы. Затем внесли калийное удобрение, и уже непосредственно перед севом, за два-три дня, вносятся азотные удобрения.

Идет прикатывание почвы, выравнивание и непосредственно сам сев кукурузы. Поэтому все готово. Хорошая погода, хорошее настроение позволит. Думаю, если ты с душой положишь семена в землю, то, конечно, это будет хороший задел на будущий урожай.

Механизаторам предстоит засеять 5,5 тысячи гектаров. Завершить кампанию планируют к началу мая. С потеплением темпы работ увеличатся. Яровой сев кукурузы также стартовал в Ветковском, Буда-Кошелевском и Калинковичском районах.