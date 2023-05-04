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«Спасибо вам, миленькие!» В Центральном районе Минска поздравляют ветеранов ВОВ

04 мая 2023 06:38
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Новости Беларуси. В преддверии 78-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для тех, кто прошел войну и невероятной ценой добыл для нас Победу, устраивают концерты и говорят «спасибо».  

«Спасибо вам, миленькие!» В Центральном районе Минска поздравляют ветеранов ВОВ-1

Такие выступления с доставкой на дом уже стали хорошей традицией. Праздник заглянул и в Центральный район столицы. Там проживает 39 ветеранов. Это узники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.  

«Спасибо вам, миленькие!» В Центральном районе Минска поздравляют ветеранов ВОВ-4

Даниил Ярмольчик, первый секретарь центрального районного комитета БРСМ Минска:  
Важно сохранить память о той трагедии, которая прошлась катком, скажем так, по нашему европейскому континенту. Особенно по нашей родной земле, по нашей Беларуси. Как известно, уже по новым данным, исходя из расследования Генеральной прокуратуры, уже погиб каждый третий, а не, как считалось ранее, каждый четвертый. Поэтому мы должны проносить всю эту память, всю эту трагедию пропустить через себя, чтобы понять, хоть примерно представить, каково это. И стараться не допускать.  

«Спасибо вам, миленькие!» В Центральном районе Минска поздравляют ветеранов ВОВ-7

Валентина Кучерявая, труженик тыла Великой Отечественной войны:  
Спасибо! Очень приятно! Спасибо вам, миленькие, за заботу о нас, стариках! Спасибо вам!  

«Спасибо вам, миленькие!» В Центральном районе Минска поздравляют ветеранов ВОВ-10

Помимо цветов и теплых пожеланий, ветеранам вручили материальную помощь и подарочные наборы.  

# Ветеран войны # общество # Фотофакт

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