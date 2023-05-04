«Спасибо вам, миленькие!» В Центральном районе Минска поздравляют ветеранов ВОВ

Новости Беларуси. В преддверии 78-й годовщины Великой Победы поздравления принимают ветераны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для тех, кто прошел войну и невероятной ценой добыл для нас Победу, устраивают концерты и говорят «спасибо».

Даниил Ярмольчик, первый секретарь центрального районного комитета БРСМ Минска:

Важно сохранить память о той трагедии, которая прошлась катком, скажем так, по нашему европейскому континенту. Особенно по нашей родной земле, по нашей Беларуси. Как известно, уже по новым данным, исходя из расследования Генеральной прокуратуры, уже погиб каждый третий, а не, как считалось ранее, каждый четвертый. Поэтому мы должны проносить всю эту память, всю эту трагедию пропустить через себя, чтобы понять, хоть примерно представить, каково это. И стараться не допускать.