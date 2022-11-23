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Спасали людей в ДТП и предотвращали взрыв. В Минске выбрали лучшую команду спасателей

23 ноября 2022 14:45
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Новости Беларуси. В Минске выбрали лучшую команду спасателей. Оценивалась слаженная работа коллектива во время ДТП. Была смоделирована ситуация, максимально приближенная к реальной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спасали людей в ДТП и предотвращали взрыв. В Минске выбрали лучшую команду спасателей-1

Сотрудникам МЧС предстояло на скорость освободить пострадавшего из салона автомобиля и до прибытия врачей оказать первую помощь. В состязаниях приняли участие 12 команд из столицы и Минской области. Соревнования по ликвидации ЧС на автомобильном транспорте проходят впервые.

Спасали людей в ДТП и предотвращали взрыв. В Минске выбрали лучшую команду спасателей-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Работникам МЧС необходимо, проявляя все свои навыки, знания работы с аварийно-спасательным инструментом, при помощи пневматического оборудования обесточить автомобиль, проверить, есть ли газовое оборудование, чтобы предотвратить взрыв, провести консультативную психологическую помощь пострадавшим, обеспечить их спасение и оказание первой помощи.

Спасали людей в ДТП и предотвращали взрыв. В Минске выбрали лучшую команду спасателей-7

С начала 2022 года в столице произошло 23 ДТП, на которые выезжали сотрудники МЧС. Было спасено 8 человек.

# МЧС Беларуси # общество # Ольга Мельченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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