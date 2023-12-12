Прямой эфир

Создаёт украшения и сохраняет частичку природы. Поговорили с мастером по эпоксидной смоле

12 декабря 2023 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Капсула природы и настоящая находка для завершения образа. 12 лет назад Екатерина увидела ролик в интернете, а спустя время декрет все решил. Сейчас мастерица создает целые миры в миниатюре и сохраняет память о событиях и близких на года.

Создаёт украшения и сохраняет частичку природы. Поговорили с мастером по эпоксидной смоле-1

Екатерина Картузова, мастер по эпоксидной смоле:
Меня восхитила форма – идеально круглая, прозрачная, внутри цветок. Мне понравилась сама идея. Круто, когда ты можешь сохранить часть природы на долгое время. Сейчас зима, цветов нет, погода пасмурная. Такие летние украшения согревают.

Научиться базовым элементам создания магического сада можно за месяц, но оттачивается мастерство постоянно.

Подробности в видео.

# Хобби # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
12 декабря 2023 10:39

В Беларуси объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Вот как в Беларуси справляются со снегопадами
12 декабря 2023 10:03

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Вот как в Беларуси справляются со снегопадами

«Этот праздник был не зимний». Как наши предки отмечали Новый год?
12 декабря 2023 08:34

«Этот праздник был не зимний». Как наши предки отмечали Новый год?