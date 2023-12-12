Создаёт украшения и сохраняет частичку природы. Поговорили с мастером по эпоксидной смоле

Капсула природы и настоящая находка для завершения образа. 12 лет назад Екатерина увидела ролик в интернете, а спустя время декрет все решил. Сейчас мастерица создает целые миры в миниатюре и сохраняет память о событиях и близких на года.

Екатерина Картузова, мастер по эпоксидной смоле:

Меня восхитила форма – идеально круглая, прозрачная, внутри цветок. Мне понравилась сама идея. Круто, когда ты можешь сохранить часть природы на долгое время. Сейчас зима, цветов нет, погода пасмурная. Такие летние украшения согревают.

Научиться базовым элементам создания магического сада можно за месяц, но оттачивается мастерство постоянно.