Глава белорусской делегации провёл первые встречи на Генассамблее ООН

Делегация Беларуси прибыла в Нью-Йорк для участия в 79-й Генассамблее ООН и уже начала активную работу. Ее возглавляет министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков. Глава внешнеполитического провел первые переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, прошла встреча с руководителем Международного комитета Красного Креста. В ходе разговора стороны обсудили оперативные планы и вопросы взаимодействия. Была подчеркнута важность сохранения нейтрального статуса гуманитарной организации. График работы нашей делегации довольно напряженный. Основные усилия будут сосредоточены на продвижении идей многополярного мира и региональности, дальнейшей консолидации государств-единомышленников, которые выступают за формирование более справедливого мирового порядка, основанного на взаимоуважении и учете законных национальных интересов всех стран. Отдельный акцент будет сделан на незаконном характере и разрушительных последствиях санкций, которые используются Западом как инструмент давления на суверенные государства в своих интересах.