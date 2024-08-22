Прямой эфир

Сотрудники МЧС посетили дошкольные учреждения Минской области

22 августа 2024 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Напомнить об основных правилах безопасности и алгоритме действий, если чрезвычайная ситуация все же случилась. В Минской области стартовала информационная кампания «В центре внимания – дети!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В рамках акции сотрудники МЧС посещают дошкольные учреждения, где проводят профилактические беседы с воспитанниками. В игровой форме рассказывают ребятам, какие правила необходимо соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара и чрезвычайных ситуаций. Напоминают и номера экстренных служб. Участвуя в интерактивных играх, дети осваивают жизненно важные правила.

Сотрудники МЧС посетили дошкольные учреждения Минской области-2

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Будем проходить различные школы, академии юных спасателей для того, чтобы взрослые и дети вспомнили правила безопасности. На втором этапе работники МЧС проведут уроки безопасности для младших классов, а также с родителями на родительских собраниях.

Отметим, мероприятия продлятся до 13 сентября. Основной акцент – на привлечение внимания общественности к проблеме детской гибели и травматизма от пожаров.

# Дети # МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Китай планируют утвердить «дорожную карту» по созданию центра традиционной медицины
22 августа 2024 14:33

Беларусь и Китай планируют утвердить «дорожную карту» по созданию центра традиционной медицины

На границе с Польшей пресекли деятельность по сборке беспилотников
22 августа 2024 14:30

На границе с Польшей пресекли деятельность по сборке беспилотников

Мы как одна большая семья – о работе Департамента охраны рассказал начальник мядельского отделения
22 августа 2024 14:25

Мы как одна большая семья – о работе Департамента охраны рассказал начальник мядельского отделения