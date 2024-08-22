Сотрудники МЧС посетили дошкольные учреждения Минской области

Напомнить об основных правилах безопасности и алгоритме действий, если чрезвычайная ситуация все же случилась. В Минской области стартовала информационная кампания «В центре внимания – дети!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В рамках акции сотрудники МЧС посещают дошкольные учреждения, где проводят профилактические беседы с воспитанниками. В игровой форме рассказывают ребятам, какие правила необходимо соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара и чрезвычайных ситуаций. Напоминают и номера экстренных служб. Участвуя в интерактивных играх, дети осваивают жизненно важные правила.