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Со дня рождения Героя Советского Союза Марата Казея – 95 лет

10 октября 2024 06:32
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Память о героях Великой Отечественной войны, наших освободителях, в Беларуси свято хранят. 10 октября – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Марата Казея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со дня рождения Героя Советского Союза Марата Казея – 95 лет-2

С оккупантами сражались сотни тысяч народных мстителей от школьников до стариков. В 12 лет Марат Казей стал партизанским разведчиком. Окружили его во время задания. Подпустив врагов, подросток взорвал их и себя гранатой. 

В 1965-м Марату Казею посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем назван парк в Центральном районе столицы. Здесь же установлен памятник пионеру. Улицы Марата Казея есть в Молодечно, Дзержинске, Узде, Барановичах и Глубоком, многих других городах. Это напоминание о мужестве и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны.

# Великая Отечественная война

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