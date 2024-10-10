Со дня рождения Героя Советского Союза Марата Казея – 95 лет

Память о героях Великой Отечественной войны, наших освободителях, в Беларуси свято хранят. 10 октября – 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Марата Казея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С оккупантами сражались сотни тысяч народных мстителей от школьников до стариков. В 12 лет Марат Казей стал партизанским разведчиком. Окружили его во время задания. Подпустив врагов, подросток взорвал их и себя гранатой.

В 1965-м Марату Казею посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем назван парк в Центральном районе столицы. Здесь же установлен памятник пионеру. Улицы Марата Казея есть в Молодечно, Дзержинске, Узде, Барановичах и Глубоком, многих других городах. Это напоминание о мужестве и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны.