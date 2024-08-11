Сносить бани и гаражи не придётся! Рассказываем, как работают строительная и земельная амнистии

В Беларуси продолжается земельная и строительная амнистии. Это дает возможность белорусам разобраться с насущными и часто наиболее чувствительными вопросами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, согласно 253-му Указу по упрощенной схеме легализуют жилые постройки. А изменения в Земельный кодекс позволили наконец-то расставить границы.

О том, что нужно дать белорусам больше пространства для маневра в этих вопросах, не раз говорил и глава государства и в качестве аргументов приводил простые, жизненные примеры, мол, раньше строили без бумажной волокиты – и ничего, некоторые дома стоят до сих пор. Но и полностью пустить строительство на самотек нельзя. Это в большей мере касается коммерческих застройщиков, которые головой отвечают за прочность конструкций. Галина Буро – о масштабной законодательной перепланировке. Указ Президента № 253 действует уже два года и стал настоящим подарком для белорусов, которым надо узаконить баню, гараж, веранду или перепланировку частного дома.

Галина Буро, корреспондент:

Суть этой так называемой строительной амнистии в том, что жилые одноквартирные дома и нежилые постройки, возведенные и реконструированные без проекта, могут быть приняты в эксплуатацию в упрощенном порядке. А это значит, что платить штрафы или сносить их не придется. Процедура узаконивания максимально упрощенная. Правда, владельцам участков стоит поспешить – срок действия строительной амнистии ограничен – до 1 января 2025 года, а желающих много. По каждому вопросу специалисты проводят проверку, ведь бывают случаи, когда самострой противоречит нормам. Это скорее исключение, нежели правило. Например, в Гродно все заявки за время действия указа получили положительный ответ.

Александра Пенько, заместитель начальника управления строительства, архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома:

В администрации районов города Гродно было подано около 300 заявлений граждан о необходимости регистрации объектов самовольного строительства, по которым были приняты положительные решения. Около 16 тысяч квадратных метров жилья, и это включая хозяйственные постройки на приусадебных земельных участках.

Конечно, есть и те, кто пытается утаить факт незаконного строительства. Чиновники предупреждают: это до поры до времени. Это вскроется уже при первой сделке, к примеру, по продаже недвижимости или вступлении в наследство. Чтобы не получилось, как в сказке об упущенном времени, лучше позаботиться о будущем сейчас. То же касается вопроса так называемого самозахвата земли. Навести порядок на участках поможет уже земельная амнистия.

Сергей Антонович, житель Жабинки:

Выставляли нам границы. Вот точки до сих пор стоят, уже полгода. Эта земля до забора оказалась самозаступ. И так полдома стоит на дороге. Вариантов не было, как оформлять.