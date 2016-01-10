Рождество-2016 в Беларуси: от быта Минской духовной академии до участия Президента в праздничных торжествах

Новости Беларуси. Уходящие семь дней в Беларуси стали по-настоящему светлым стартом нового 2016-го года. С одной стороны, природа наконец-то порадовала по-настоящему зимней погодой: январский снег дал понять, что серые слякотные дни остались в декабре. С другой стороны, прошедшею неделю в Беларуси можно назвать самой теплой в плане проявления лучших человеческих качеств – заботы о ближних, благотворительности.

Беларусь вместе со всем православным миром встретила Рождество Христово. По уже сложившейся традиции в этот день президент Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем был в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Глава государства не ограничился поздравлениями, напомнил о ценностях, которые составляют сегодняшнюю жизнь белорусского общества. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ прониклась православными традициями.

Последние приготовления в ожидании первой звезды. Это первое Рождество в стенах Духовно-образовательного центра, куда из Жировичей переехала Минская духовная академия. В июне минувшего года во время визита в Беларусь центр освятил Патриарх Кирилл. Строгих канонов праздничного убранства в храмах нет. Но живые ели обязательны.

Расписание у студентов духовной академии от светского немного отличается. Все экзамены сдают до большого праздника, после Рождества отправляясь на каникулы. Поспешит домой на Брестчину и студент магистратуры Дмитрий. У него 5 братьев. В праздничные дни все собираются в родительском доме. А пока время веселым студенческим традициям.

Дмитрий Устимчук, студент магистратуры Минской духовной академии:

Студенты вместе собираются и идут колядовать. Поют колядки, заходят к местным жителям, собирают какие-то сладости.

После праздничной службы рождественская трапеза здесь объединяет за одним столом и студентов, и наставников. После 40 дней поста время разговляться.

Юрий Романовский, шеф-повар Минской духовной академии:

Буженина готовится для студентов на вечерний стол. Была особая просьба сделать холодец с хреном. Была просьба сделать традиционное оливье. Также мы делали итальянский «Капрезе», «Маджоре».

Итальянские нотки в кулинарной палитре угадываются неспроста. Юрий стажировался в Италии, был шеф-поваром лучших ресторанов Минска и Москвы, но кухне светской предпочел работу в академии. Здесь и сам пищей духовной подпитывается.

Юрий Романовский, шеф-повар Минской духовной академии:

Больше духовности. Люди очень благодарные, очень хорошие. Каждый из них – это личность.

Колокольный звон и над соборами, и над маленькими церквушками по всей православной Беларуси словно радостно возвестил – Христос родился. Один из главнейших православных праздников, как начало начал. Именно рождение Спасителя поделило историю человечества на «до» и «после» нашей эры. Сотни верующих и в минском кафедральном. К православным традициям приобщают даже самых маленьких прихожан.

По традиции разделить радость светлого праздника в храм приезжает и Александр Лукашенко. В этот день молятся о самом сокровенном. Верующие просят Бога о здоровье, любви, мире и согласии. Тот случай, когда в доверительной атмосфере нельзя не говорить о ценностях, волнующих каждого.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы в этом убедились на примере наших соседей: когда война, тогда не хочется ничего. Только мира. Только бы сохранить жизнь. И люди думают даже не о себе. Люди думают о своих детях. Поэтому первое наше обращение к Господу, чтобы он действительно нас защитил и сохранил нашу страну такой, какой она есть сейчас. Мы будем жить в абсолютно демократическом правовом обществе, как мы жили до сих пор. И самое главное - это право жить. Никому не нужна такая демократия, где каждый день на улице стреляют и убивают за год сотни тысяч людей.

Рождество – время, когда принято проявлять милосердие. Поддержка нуждающихся в нашей стране в ранге государственной политики. Равно, как и забота о подрастающем поколении. И в этом наше государство и церковь объединяют общие устремления.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тот курс, который мы определили – это святое: защита человека, создание условий для нормальной жизни человека. Все лучшее, ценное, что есть в мире, мы привнесем в нашу страну и на это будем опираться. Сегодня церковь в Беларуси превратилась в один из оплотов нашего государства, который обеспечивает вместе с другими заинтересованными органами власти и организациями баланс нашего общества. Церковь действует и функционирует в условиях суверенного и независимого государства. У нас всегда была единая и красивая церковь, душой народа была церковь. Она всегда такой останется.

Еще одна рождественская традиция – обмен подарками.

Побывать на рождественской службе и поставить свечу для многих верующих означает подпитаться доброй энергией.