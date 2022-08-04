«Смолотили тритикале». Намолот Минской области превысил 470 тыс тонн

Новости Беларуси. Растет намолот Минской области. Он составляет свыше 470 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность – 45 центнеров с гектара. Больше всего намолочено в Несвижском и Клецком районах. Высокий темп жатвы взяли и аграрии Любанщины. Здесь уже есть тысячники. Подробнее в сюжете Анны Куртасовой.

От утренней до вечерней росы. Пока благоприятствует погода, на жатве дорога каждая минута. На полях сельхозпредприятия «Речень» Любанского района работает 11 экипажей. Для многих механизаторов эта уборочная не первая. И у каждого одно желание – собрать все быстро и без потерь.

Александр Лайко, старший механизатор сельхозпредприятия «Речень» холдинга «Беларускалий-Агро»:

Работаем с помощником три года, третий сезон. Смолотили тритикале, перешли на уборку овса.