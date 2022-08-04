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«Смолотили тритикале». Намолот Минской области превысил 470 тыс тонн

04 августа 2022 13:29
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Новости Беларуси. Растет намолот Минской области. Он составляет свыше 470 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность – 45 центнеров с гектара. Больше всего намолочено в Несвижском и Клецком районах. Высокий темп жатвы взяли и аграрии Любанщины. Здесь уже есть тысячники.  

Подробнее в сюжете Анны Куртасовой.  

«Смолотили тритикале». Намолот Минской области превысил 470 тыс тонн-1

От утренней до вечерней росы. Пока благоприятствует погода, на жатве дорога каждая минута. На полях сельхозпредприятия «Речень» Любанского района работает 11 экипажей. Для многих механизаторов эта уборочная не первая. И у каждого одно желание – собрать все быстро и без потерь.  

«Смолотили тритикале». Намолот Минской области превысил 470 тыс тонн-4

Александр Лайко, старший механизатор сельхозпредприятия «Речень» холдинга «Беларускалий-Агро»:  
Работаем с помощником три года, третий сезон. Смолотили тритикале, перешли на уборку овса. 

«Смолотили тритикале». Намолот Минской области превысил 470 тыс тонн-7

Подробности в видеоматериале.  

# Уборочная кампания # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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