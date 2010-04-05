Смертная казнь: «Отменить нельзя сохранить»

Казнить нельзя помиловать. Вряд ли найдется тот человек, который сходу расставит в этой фразе знаки препинания. На уроках фатальной пунктуации вновь пытаются продиктовать новые правила.

Притом, что смертная казнь в Беларуси применяется крайне редко и в исключительных случаях. Пример тому — два последних приговора. Оба вынесены за жестокие убийства. Преступники просили о помиловании и праве на жизнь. Но думали ли они о жизни, вынося свой бесчеловечный приговор безвинным людям.

Жизнь их семьи трагично разделилась на «до» и «после». Вот они всей семьей на отдыхе летом, зимой у бабушки в гостях. Всего несколько фотографий — бесценная память о погибшем отце и муже. Трагедия произошла в конце февраля прошлого года в Солигорском районе.

Между конторой предприятий и фермой всего три километра. Но это дорога стала роковой для водителя и экономиста. В тот день они везли зарплату. Трое преступников ради добычи в несколько миллионов устроили засаду и жестоко расправились с сотрудниками.

Петр Гайкевич, председатель сельхозпредприятия «Большевик-Агро»:

Остановили машину с помощью досок с гвоздями на дороге. Заставили выйти из машины, вывели и выстрелили в голову и одному, и второму.

Трое детей лишились матери, а дочь — отца. А преступники беззаботно покупали наркотики, бытовую технику. Суд вынес суровый приговор.13 лет лишения свободы водителю, подвозившему злоумышленников. Пожизненное — соучастнику преступления. Исключительная мера наказания тому, кто нажал на курок и не дал шансов на жизнь.

Валентина Зубец, жена погибшего:

Я считаю, смертная казнь — это правильное наказание для него. Он не имел право поднять руку на человека. И тем более из-за каких-то денег.

Александра Зубец, дочь погибшего:

Я не могу простить человека, который лишил меня отца.

Небольшие деревеньки Брестского района до сих пор живут в страхе. Судебно-медицинская экспертиза установила: пенсионерку задушили. Признательные показания подозреваемых шокировали масштабом и цинизмом содеянного. Оказалось, что за ними тянется целый шлейф подобных убийств. В этом печальном списке — пять деревень Дрогичинского района и шесть одиноких престарелых женщин. Сначала преступники помогали пенсионеркам по хозяйству. А затем, узнав все подробности, где хранят бабушки нажитое имущество, жестоко убивали. Суровый вердикт — смертная казнь для одного из убийц и пожизненное заключение для другого — не был неожиданностью.

Юлия Мелех, внучка погибшей:

Этим извергам надо давать максимальное наказание, чтобы они получили по заслугам своим.

Валерьянка, фотографии и слезы. В тот черный понедельник для нее вся жизнь пошла под откос.

Наталья Бондаренко, мама погибшего ребенка:

Не могу выразить свои чувства и эмоции. Не могу — потеря безгранична, словами не описать эту потерю. Мой ребенок тоже хотел жить. Как и все, доверчивый ребенок.

В пять часов вечера Саша должен был вернуться из школы. Часы ожидания и безуспешные поиски. Лишь поздно вечером труп 9-летнего мальчика с признаками сексуальных издевательств нашли в лесном массиве. По горячим следам педофила задержали. Имя преступника уже не раз фигурировало в милицейских сводках. Ранее судимый и досрочно освободившийся, в места не столь отдаленные мужчина попал за изнасилование 3-летней девочки. После освобождения стал искать новую жертву. Ей стал Саша.

Наталья Бондаренко, мама погибшего ребенка:

Уже перед вынесением приговора, когда судьи удалились, я на него посмотрела — он усмехался мне в лицо. Он не чувствует своей вины. Да и как жить можно рядом с таким извергом? Этот приговор — заслуженный. Я полностью его поддерживаю.

Право на жизнь исключительной мере наказания дали в 1996 году, на референдуме более 80% белорусов проголосовали за смертную казнь. Но она применяется крайне редко. За 14 лет количество смертных приговоров сократилось в десятки раз: с 47 до 2.

Петр Киселев, начальник отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Смертные приговоры выносятся в крайне редких случаях. Только за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, которое отличается особой жестокостью, за лишение жизни нескольких человек.

Де-факто мораторий смертной казни в Беларуси есть — пожизненное заключение. Его в Жодинской тюрьме сегодня отбывают 142 осужденных. Но у них есть шансы выйти на свободу. Через 25 лет.

Исторически казнь была везде. В Англии карали смертью вплоть до конца 70-х. Сердце демократии, Франция — родина гильотины. Последнее отсечение головы произошло в Марселе в 1977 году. А официально запрет на смертную казнь Франция ввела и вовсе только через тридцать лет. Демократичные Соединенные Штаты Америки: электрический стул, газовая камера, виселица, расстрел, смертельная инъекция. Все это в действии в 38 штатах. В Объединенных Арабских Эмиратах казнить могут за супружескую измену и воровство. Футуристичный промышленный и научный гигант — Япония тоже не отказалась от исключительной меры наказания. Но по традиции в этой стране между вынесением окончательного вердикта Верховным судом и исполнением приговора обычно проходит время. Иногда свыше 10 лет.

При этом страна Восходящего солнца и США имеют статус наблюдателей ПАСЕ. А вот Беларуси Совет Европы выдвинул ультиматум: ввести мораторий на смертную казнь. Только тогда нам восстановят статус спецприглашенного в ассамблее. Но почему-то до этого момента таких предложений в этом статусе не делали никому.

Вообще же смертная казнь сегодня есть в 86 странах мира. Здесь не спешат отказываться от собственных принципов, тщательно взвешивают аргументы. Сомнения есть даже в Библии. С одной стороны «око за око», с другой — «не убий».

Архимандрит Алексий, ответственный сотрудник Белорусского Экзархата:

Совершенное и осужденное по закону преступление предполагает справедливое наказание. Смысл состоит в исправлении человека, нарушившего закон, в ограждении общества от преступника и в пресечении его противоправной деятельности. «Истреби зло из среды себя» — этим можно аргументировать в пользу сохранения смертной казни.

Сейм Латвии до сих пор не ратифицировал 13-й протокол Европейской Конвенции по защите прав человека, который предусматривает отмену смертной казни. Но страна в Евросоюзе. И вопрос о высшей мере наказания не стал камнем преткновения.

Юрий Соколовский, заместитель председателя фракции «За права человека единой Латвии» в сейме Латвийской Республики:

Латвия — страна маленькая, поэтому какие-то вопиющие случаи здесь происходят достаточно редко. И тогда общественное мнение может настолько резко реагировать, что некоторые требуют восстановления смертной казни. У нас таких случаев гораздо меньше, поэтому и общественный градус гораздо ниже — нет активного движения за восстановление смертной казни.

Показателен опыт восточных соседок. Отмена смертной казни в Украине не приблизила страну к европейскому статусу. Россия не раз поднимала вопрос о снятии моратория. Политики даже составили открытое обращение к Президенту:

«Вопреки воле народа и в угоду политическим требованиям Запада в стране был введен мораторий на смертную казнь... Именно это решение развязало руки преступникам... стало ясно, что возмездие им не грозит. Решение о моратории на смертную казнь было не просто ошибочным, а пагубным».

Новая волна протестов в отношении моратория поднялась на этой неделе в связи с последними терактами в московском метро. Как быть с теми, кто организовал «приговор» десяткам людей?

Геннадий Зюганов, российский политический деятель, член Комитета Государственной Думы РФ:

Я считаю, что этот вопрос является чисто делом страны. С другой стороны, я в Совете Европы работаю 15 лет. Она нам иногда нам навязывает стандарты, которые неприменимы в нынешних условиях. Они довольно часто не понимали, что у нас творится на Кавказе. И в этом отношении, навязывая свои стандарты, иногда не улучшают. А ухудшают общую обстановку. Я надеюсь, что вы будете руководствоваться своими соображениями и правильно сделаете.

Только широкое обсуждение без давления и спешки может привести к взвешенным выводам. Сегодня дискуссии продолжаются на разных уровнях. В Национальном собрании Беларуси создана рабочая группа. Ей предстоит изучить все точки зрения.

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству и судебно-правовым вопросам, руководитель парламентской рабочей группы:

Для окончательного решения вопроса должна учитываться политическая воля, международные стандарты и мнение общества. Ни в коем случае мнение ПАСЕ. Мы решаем этот вопрос для своей страны и народа Беларуси.

14 лет после референдума статистика остается неизменной. Почти 80% населения страны не поддерживает отмену смертной казни. 7 % предлагают ввести мораторий, временный запрет. И только менее 5% считают, что ее нужно отменить.

Наталья — мама погибшего ребенка — собирается на кладбище. Сюда она приходит почти каждый день. По давней семейной традиции Саша с мамой вечером пьют чай. И по традиции они наливают три кружки. А погибшей экономисту СПК «Большевик — Агро», матери троих детей, на этой неделе могло бы исполниться 40 лет.