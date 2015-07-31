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Смену международного лагеря по изучению английского языка провели в Узденском районе

31 июля 2015 14:53
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Новости Беларуси. Учеба без границ. Мост английской культуры связал сто школьников из Беларуси, России и Франции. На Узденщине провели смену международного лагеря по изучению иностранного языка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение двух недель дети углубленно изучали разговорный английский, знакомились с культурами разных стран мира.

Преподавателями стали 13 волонтеров из 12 стран.

Занятия проводили в неформальной обстановке, что помогало подросткам усваивать иностранную лексику.

Проект организован белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО и управлением образования Миноблисполкома. 

# общество # Детские лагеря в Беларуси

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