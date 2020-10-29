«Скворцы тут никогда не поют и не живут». В Чаусском районе перезахоронили останки 17 красноармейцев
Новости Беларуси. О хрупкости мира и подвигах наших солдат говорили в Чаусском районе. Там перезахоронили останки 17 красноармейцев, которые были подняты поисковиками клуба «Виккру» в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем к этой истории немецкие фотографии и почему в лесу, где похоронены солдаты, не поют скворцы? Материал Юлии Мычки.
Анатолий Винкевич, председатель Чаусской районной организации ветеранов:
Здесь одно время лесники вешали скворечники. Но скворцы тут никогда не поют и не живут. Место как бы скорбное, и, как говорят у нас старики, нельзя нарушать покой погибших солдат.
О лесах рядом с рекой Проня ходят разные слухи и легенды. Говорят, что каждый сантиметр этой земли пропитан кровью. И это не сказки. В 1943 году именно здесь развернулся советско-германский фронт.
Юлия Мычка, корреспондент:
Многие артиллерийские позиции поглотил лес. Но есть и те, которые сохранились в идеальном состоянии, как, например, эта. Именно отсюда техника помогала бойцам, которые прорывались через реку Проня.
Подлинная цена того 9-месячного стояния до сих пор мало кому известна. По официальным данным, в этой земле покоится прах около 20 тысяч погибших солдат. По словам могилевских историков и поисковиков, их в два раза больше.
Сергей Тагаев, руководитель поисковой группы «Эхо войны»:
Еще я застал Скачкова Тихона Калистратовича, завезенного разведчика 290-й стрелковой дивизии, который именно здесь воевал и который здесь же хоронил своих солдат. Он расказывал, как хоронили, что зимой ямку выкопать нельзя, взрывали землю, потом подчищали, застилали лапки и хоронили солдат. Рядами клали.
Погибших солдат хоронили на этой поляне еще в 1943-м. В мирное время здесь реконструировали мемориал. Благодаря поисковому клубу «Виккру» и 52-у отдельному специализированному батальону Министерства обороны, к братьям по оружию, которых на Бынковском кладбище более 2000, присоединились еще 17 красноармейцев. Их обнаружили во время экспедиции в сентябре возле деревни Сутоки.
Николай Борисенко, председатель Могилевского поискового клуба «Виккру»:
Могилевский облисполком помог приобрести немецкие трофейные аэрофотоснимки, которые открыли нам глаза на многие события, о которых мы даже не подозревали, которые были здесь в период войн.
Каждый раз, отправляясь в экспедицию, поисковики ставят перед собой задачу вернуть имя хотя бы одному неизвестному солдату. Во время поисковых работ была также найдена медаль «За отвагу» по которой смогли установить одного из бойцов. Им оказался уроженец Ивановской области Иван Иванович Кузнецов 1925 года рождения. Его родственники сошлись на мнении, что тело брата должно остаться на земле, которую он защищал.