«Скворцы тут никогда не поют и не живут». В Чаусском районе перезахоронили останки 17 красноармейцев

Новости Беларуси. О хрупкости мира и подвигах наших солдат говорили в Чаусском районе. Там перезахоронили останки 17 красноармейцев, которые были подняты поисковиками клуба «Виккру» в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем к этой истории немецкие фотографии и почему в лесу, где похоронены солдаты, не поют скворцы? Материал Юлии Мычки.

Анатолий Винкевич, председатель Чаусской районной организации ветеранов:

Здесь одно время лесники вешали скворечники. Но скворцы тут никогда не поют и не живут. Место как бы скорбное, и, как говорят у нас старики, нельзя нарушать покой погибших солдат.

О лесах рядом с рекой Проня ходят разные слухи и легенды. Говорят, что каждый сантиметр этой земли пропитан кровью. И это не сказки. В 1943 году именно здесь развернулся советско-германский фронт.

Юлия Мычка, корреспондент:

Многие артиллерийские позиции поглотил лес. Но есть и те, которые сохранились в идеальном состоянии, как, например, эта. Именно отсюда техника помогала бойцам, которые прорывались через реку Проня.

Подлинная цена того 9-месячного стояния до сих пор мало кому известна. По официальным данным, в этой земле покоится прах около 20 тысяч погибших солдат. По словам могилевских историков и поисковиков, их в два раза больше.

Сергей Тагаев, руководитель поисковой группы «Эхо войны»:

Еще я застал Скачкова Тихона Калистратовича, завезенного разведчика 290-й стрелковой дивизии, который именно здесь воевал и который здесь же хоронил своих солдат. Он расказывал, как хоронили, что зимой ямку выкопать нельзя, взрывали землю, потом подчищали, застилали лапки и хоронили солдат. Рядами клали.

Погибших солдат хоронили на этой поляне еще в 1943-м. В мирное время здесь реконструировали мемориал. Благодаря поисковому клубу «Виккру» и 52-у отдельному специализированному батальону Министерства обороны, к братьям по оружию, которых на Бынковском кладбище более 2000, присоединились еще 17 красноармейцев. Их обнаружили во время экспедиции в сентябре возле деревни Сутоки.

Николай Борисенко, председатель Могилевского поискового клуба «Виккру»:

Могилевский облисполком помог приобрести немецкие трофейные аэрофотоснимки, которые открыли нам глаза на многие события, о которых мы даже не подозревали, которые были здесь в период войн.