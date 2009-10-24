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Скончался председатель оргкомитета Олимпиады-2010

24 октября 2009 10:34
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В возрасте 76 лет после долгой борьбы с раком поджелудочной железы скончался Джек Пул, председатель организационного комитета Олимпиады-2010 в Ванкувере.Джек Пул скончался в одной из больниц Ванкувера. Это произошло спустя несколько часов после того, как в Древней Олимпии был зажжен олимпийский огонь предстоящих Игр. На церемонии зажжения олимпийского огня в Греции, президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге особо отмечал заслуги канадского предпринимателя, а премьер правительства Британской Колумбии Гордон Кэмпбелл напомнил, что Джек Пул очень многое сделал для подготовки зимней Олимпиады, сообщает БЕЛТА.
# общество # Некролог

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