Сколько времени разрабатывают белорусские лекарства и почему они дешевле импортных – заведующая лабораторией

Новости Беларуси. День работника фармацевтической и микробиологической промышленности отметят в нашей стране уже в эту пятницу, 15 октября. Ежедневно белорусские ученые трудятся над разработкой лекарств нового поколения, чтобы побеждать самые сложные заболевания. Так, в Академии наук серьезно работают над противораковыми препаратами. О новых инновационных разработках прямо сейчас поговорим с заведующим испытательной лабораторией научно-производственного центра «ХимФармСинтез» Мариной Коваленко. Ольга Шерснева, СТВ:

Какие лекарства нового поколения сегодня разрабатывают белорусские ученые?

Марина Коваленко, заведующий испытательной лабораторией научно-производственного центра «ХимФармСинтез»:

Институт биоорганической химии НАН Беларуси заслуженно имеет высокую репутацию в фундаментальных и прикладных исследованиях в области химии, строении и функции биополимеров, низкомолекулярных биорегуляторов, а также белков, нуклеиновых кислот, аминокислот, стероидов, фосфолипидов. Научно-производственный центр «ХимФармСинтез», который является структурным подразделением института, занимается разработкой и производством противоопухолевых лекарственных средств. Мы ведем постоянную работу над поиском новых технологий производства средств. Сейчас мы заинтересованы в производстве лекарственных препаратов на основе моноклональных антител. Ольга Шерснева:

Производство препаратов на основе моноклональных антител. Что это за лекарства и почему за ним будущее? Марина Коваленко:

Вообще, антитела вырабатываются нашим организмом для сопротивления каким-то чужеродным агентам. Моноклональные антитела разрабатываются в лабораторных условиях, это вещества белковой природы. Главная их цель – направленность на заранее запрограммированную мишень. Мишенью является раковая клетка человека. Также моноклональные антитела обладают как минимум двумя самыми главными фармакологическими свойствами – характер взаимодействия с иммунной системой человека и взаимодействия с антигеном.

Ольга Шерснева:

Сколько времени нужно, чтобы разработать лекарство и запустить его в производство? Марина Коваленко:

Если мы говорим о так называемых дженериках, то около трех лет. Если мы говорим об оригинальных препаратах, это как минимум 10 лет. Ольга Шерснева:

В Академии наук серьезно работают над противораковыми препаратами. Каких успехов уже удалось достичь? Марина Коваленко:

В настоящий момент в «ХимФармСинтез» зарегистрировано 14 наименований лекарственных препаратов, 16 наименований активных фармингредиентов. И сейчас у нас есть очень перспективный химико-терапевтический препарат, который находится на стадии изучения общей токсичности. Также мы обнаружили несколько соединений, которые обладают высокой способностью селективно действовать на раковую клетку. Мы развиваемся, у нас уникальное открытое производство – то есть от фармсубстанции до готового лекарственного препарата.

Ольга Шерснева:

Какой экономический эффект ожидается от производства собственных препаратов? Марина Коваленко:

Экономический эффект очень высокий, потому что, первое, мы производим сами фармацевтическую субстанцию, стоимостная доля которой составляет около 50 % от цены препарата. Второе – это то, что мы разрабатываем и производим современные лекарственные препараты, которые очень дорого стоят. Ольга Шерснева:

Какова доля импортозамещения? Марина Коваленко:

Благодаря тому, что мы производим сами фармсубстанции и у нас так структурировано производство, что мы можем получать необходимый объем фармсубстанции, доля импортозамещения достаточно высокая. Стоимость, по сравнению с аналогами мировыми, на 20-50 % ниже.