Сколько времени разрабатывают белорусские лекарства и почему они дешевле импортных – заведующая лабораторией
Новости Беларуси. День работника фармацевтической и микробиологической промышленности отметят в нашей стране уже в эту пятницу, 15 октября. Ежедневно белорусские ученые трудятся над разработкой лекарств нового поколения, чтобы побеждать самые сложные заболевания. Так, в Академии наук серьезно работают над противораковыми препаратами.
О новых инновационных разработках прямо сейчас поговорим с заведующим испытательной лабораторией научно-производственного центра «ХимФармСинтез» Мариной Коваленко.
Ольга Шерснева, СТВ:
Какие лекарства нового поколения сегодня разрабатывают белорусские ученые?
Марина Коваленко, заведующий испытательной лабораторией научно-производственного центра «ХимФармСинтез»:
Институт биоорганической химии НАН Беларуси заслуженно имеет высокую репутацию в фундаментальных и прикладных исследованиях в области химии, строении и функции биополимеров, низкомолекулярных биорегуляторов, а также белков, нуклеиновых кислот, аминокислот, стероидов, фосфолипидов. Научно-производственный центр «ХимФармСинтез», который является структурным подразделением института, занимается разработкой и производством противоопухолевых лекарственных средств. Мы ведем постоянную работу над поиском новых технологий производства средств. Сейчас мы заинтересованы в производстве лекарственных препаратов на основе моноклональных антител.
Ольга Шерснева:
Производство препаратов на основе моноклональных антител. Что это за лекарства и почему за ним будущее?
Марина Коваленко:
Вообще, антитела вырабатываются нашим организмом для сопротивления каким-то чужеродным агентам. Моноклональные антитела разрабатываются в лабораторных условиях, это вещества белковой природы. Главная их цель – направленность на заранее запрограммированную мишень. Мишенью является раковая клетка человека. Также моноклональные антитела обладают как минимум двумя самыми главными фармакологическими свойствами – характер взаимодействия с иммунной системой человека и взаимодействия с антигеном.
Ольга Шерснева:
Сколько времени нужно, чтобы разработать лекарство и запустить его в производство?
Марина Коваленко:
Если мы говорим о так называемых дженериках, то около трех лет. Если мы говорим об оригинальных препаратах, это как минимум 10 лет.
Ольга Шерснева:
В Академии наук серьезно работают над противораковыми препаратами. Каких успехов уже удалось достичь?
Марина Коваленко:
В настоящий момент в «ХимФармСинтез» зарегистрировано 14 наименований лекарственных препаратов, 16 наименований активных фармингредиентов. И сейчас у нас есть очень перспективный химико-терапевтический препарат, который находится на стадии изучения общей токсичности. Также мы обнаружили несколько соединений, которые обладают высокой способностью селективно действовать на раковую клетку. Мы развиваемся, у нас уникальное открытое производство – то есть от фармсубстанции до готового лекарственного препарата.
Ольга Шерснева:
Какой экономический эффект ожидается от производства собственных препаратов?
Марина Коваленко:
Экономический эффект очень высокий, потому что, первое, мы производим сами фармацевтическую субстанцию, стоимостная доля которой составляет около 50 % от цены препарата. Второе – это то, что мы разрабатываем и производим современные лекарственные препараты, которые очень дорого стоят.
Ольга Шерснева:
Какова доля импортозамещения?
Марина Коваленко:
Благодаря тому, что мы производим сами фармсубстанции и у нас так структурировано производство, что мы можем получать необходимый объем фармсубстанции, доля импортозамещения достаточно высокая. Стоимость, по сравнению с аналогами мировыми, на 20-50 % ниже.
Ольга Шерснева:
Какова доля импортозамещения?
Марина Коваленко:
Доля импортозамещения высока, как я уже сказала, по причине того, что мы производим сами фармацевтические субстанции и современные лекарственные препараты, мировые аналоги которых стоят намного дороже.
Ольга Шерснева:
Расскажите, пожалуйста, что появится в ближайшей перспективе?
Марина Коваленко:
Научно-производственный центр «ХимФармСинтез» очень заинтересован в открытии участка производства лекарственных препаратов на основе моноклональных антител. Мы сейчас находимся в активном поиске инвестора для открытия данного участка.