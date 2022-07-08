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Сильный ветер, пожары, подтопления. Спасатели отработали внештатные ситуации в преддверии «Славянского базара»

08 июля 2022 11:57
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Новости Беларуси. Сотрудники Витебского областного управления МЧС отработали сразу несколько сценариев внештатных ситуаций в Летнем амфитеатре – главной концертной площадке Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер, пожары, подтопления. Спасатели отработали внештатные ситуации в преддверии «Славянского базара»-1

По замыслу учений, произошло обрушение подвесной конструкции крыши, что привело к возгоранию сцены. Есть угроза распространения огня. Под завалами находятся люди. На ликвидации условного чрезвычайного происшествия были задействованы 10 единиц спецтехники и более 30 сотрудников различных подразделений МЧС Витебска. Безопасность гостей и участников фестиваля – неотъемлемая часть проведения форума. Такие учения накануне фестиваля традиционные.

Сильный ветер, пожары, подтопления. Спасатели отработали внештатные ситуации в преддверии «Славянского базара»-4

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
Сильный ветер, обрушение конструкций, пожары, подтопления комплекс тех чрезвычайных ситуаций, которые могут сложиться. Объект в себя собирает шесть тысяч граждан – это только зрители. Такой площадки нет в Республике Беларусь. Поэтому такое пристальное внимание со стороны всех служб и в первую очередь, конечно, МЧС.

Сильный ветер, пожары, подтопления. Спасатели отработали внештатные ситуации в преддверии «Славянского базара»-7

Сотрудники МЧС будут обеспечивать безопасность гостей и участников фестиваля еще на полусотни объектах. Это не только концертные площадки, но и места проживания, а также общественного питания.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Мелешкин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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