Штраф до 200 базовых величин. Что считают хамством по закону?

Последнее время мы все чаще сталкиваемся с грубостью и неадекватным поведением. Люди стали нервными и раздражительными. О том, в чем причина и как реагировать на грубость в свой адрес, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска «Правовая защита» МГКА:

Бывает по-разному. Бывают оскорбления разные. Оскорбление бывает словом, еще бывает поведением. Приставать к гражданам – это тоже бывает вид оскорбления. Это уже такое мелкое хулиганство. Соответственно, бывает административная ответственность. Можно дойти до рукоприкладства, что может перейти в уголовную ответственность.

Опять-таки, административная ответственность тоже подразделяется. Ты это сказал словом, это будет доказано – до 30 базовых величин штраф. Можно дойти до общественных работ и штрафов достаточно больших. Например, если оскорбление было где-то в интернете, издании, то для юридических лиц это может быть до 200 базовых, так же как и для физических лиц. Если уже говорить про уголовную ответственность, тут может дойти до хулиганства – статья 339 и даже до лишения свободы до 10 лет.