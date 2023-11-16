В Борисов прибыл ковчег с мощами блаженной Матроны Московской и иконой Елисея Лавришевского

Считается, что икона преподобного Елисея Лавришевского чудотворная. И это несмотря на то, что она современная – написана в XXI веке. С молитвой за исцелением к ней приходят страдающие сахарным диабетом и люди с зависимостями. Кроме иконы, из Гродненской области привезли мощи Николая Чудотворца, целителя Пантелеимона, блаженной Матроны Московской и других святых.

Протоиерей Сергий Башкиров, настоятель храма Димитрия Донского города Борисова:

Есть такая традиция, что святыни путешествуют по храмам. Путешествуют они, потому что людям нужна помощь, поддержка. Бывают и разные тупиковые ситуации в жизни человека, когда ему необходимо обратиться к тому или иному святому. Многие приходят не в первый раз. Приходят не просить, а благодарить за какие-то благодеяния, которые они получили. Для нашего города Борисова это такое знаковое событие, возможность соприкоснуться к святыням, которые были собраны буквально со всего мира.