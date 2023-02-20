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В четырёх областях Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – сильный ветер

20 февраля 2023 09:50
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен сразу в четырех областях Беларуси. Это Брестская, Гродненская, Гомельская и Могилевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четырёх областях Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – сильный ветер-1

МЧС предупреждает о возможных последствиях непогоды: ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и спровоцировать падение деревьев. Чтобы избежать возможных рисков, необходимо проявлять особую осмотрительность. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен и на завтра, 21 февраля.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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