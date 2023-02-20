В четырёх областях Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – сильный ветер

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен сразу в четырех областях Беларуси. Это Брестская, Гродненская, Гомельская и Могилевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС предупреждает о возможных последствиях непогоды: ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и спровоцировать падение деревьев. Чтобы избежать возможных рисков, необходимо проявлять особую осмотрительность. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен и на завтра, 21 февраля.